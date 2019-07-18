Zargo Toure Gençlerbirliği'nde
Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, geçen sezon Trabzonspor'da forma giyen stoper Zargo Toure'yi transfer etti. Senegalli futbolcu ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.
Gençlerbirliği, resmi sitesinden şu açıklamayı yaptı:
Transfer çalışmalarına devam eden takımımız son olarak Trabzonspor forması giyen Senegalli oyuncu Zargo Toure ile iki yıllık anlaşma imzaladı. Stoper olarak görev yapan Zargo Toure, Senegal’de başladığı futbol kariyerine uzun yıllar Fransa’da devam etti. Ülkemize FC Lorient’den gelen başarılı savunma oyuncusu geçen sezon Süper Lig’de 27 maçta Trabzonspor forması giydi.
misli.com iOS ve Android uygulamasını indirmek için buraya tıklayınız!
SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
Yorumları Göster
Yorumları Gizle