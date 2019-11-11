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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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11.11.2019 - 09:27, Son Güncelleme:

Zanka'dan Danimarka'ya 'asker selamı' cevabı!

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Zanka'dan Danimarka'ya 'asker selamı' cevabı!

Fenerbahçe'nin Danimarkalı stoperi Zanka, 'Vatan size minnettar' yazılı tişörtü giymesi hakkında konuştu.

Üzerinde 'Vatan size minnettar' yazılı tişört giyip Türk askerine destek veriyor diye ülkesi Danimarka'da sert eleştirilere maruz kalan Mathias Zanka Jorgensen, konu hakkında ilk kez konuştu.

Danimarka'nın DR Sporten kanalına röportaj veren Zanka, şu açıklamalarda bulundu;

''Tişörtü ilk gördüğümde 'Bu ne anlama geliyor?' dedim. Tercümana sordum ve Türk askerine destek amaçlı bir tişört olduğunu söylediler. Benim için bir ikilem oluştu. Maç öncesi 45 dakikam vardı ve doğru karar vermek kolay değildi. Ne yapmam gerektiği hakkında çok düşündüm. Şimdi bile farklı bir şey yapsaydım ne olurdu diye düşünüyorum. Ama sonuçlarının ne olacağını kestiremiyorum.

''SİZ OLSANIZ NE YAPARDINIZ?''

Konu hakkında rahat rahat konuşup beni eleştirenler var. Onlara şunu sormak istiyorum: Siz benim yerimde olsanız ne yapardınız? İnsanları anlıyorum, eleştirilerini de anlıyorum ama beni de anlasınlar. Danimarka'dan çok daha farklı bir yerde yaşıyorum.

''FENERBAHÇE ANLAYIŞLI OLACAKLARINI SÖYLEDİ''

Kulübüm Fenerbahçe çok anlayışlı. Benim hakkımda yapılan haberlerin farkındalar. Onlara da ikilem yaşadığımı ve Danimarka'da böyle şeylere alışık olmadığımı anlattım. Bir daha böyle bir konu olursa anlayış göstereceklerini söylediler. Hayatta her şeyde farklı bir tercih yapsaydım ne olur diye düşünürsünüz. Futbolda da durum böyledir...''

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