Zanka'da 3 yıllık kontrat tamam gibi | Fenerbahçe Transfer Haberleri
Fenerbahçe, Danimarkalı stoper Zanka’nın transferini başarıyla sonlandırmaya yaklaştı.
Zanka’nın menajerinin önümüzdeki günlerde İstanbul’da sarı lacivertli kulübün yetkilileriyle bir görüşme daha yapacağı belirtildi.
Tecrübeli oyuncunun 3 yıllık sözleşme imzalaması ve yıllık 2 milyon Euro net ücret alması bekleniyor.
Sarı lacivertli yönetimin, bu transferi bittiği takdirde stoper bölgesine bir takviye daha yapmak için çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.
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