Zanka kimdir, kaç yaşında?
Fenerbahçe'ye transfer olması beklenen Danimarkalı futbolcu Zanka, son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. 29 yaşındaki stoperle senelik 1.5 milyon Euro’dan 3 yıllık sözleşme imzalanması bekleniyor. Hem Fenerbahçe'nin taraftarları hem de diğer futbolseverler Zanka'nın hayatına ilişkin bilgileri merak ediyor. Peki, Zanka kimdir, futbol kariyeri nasıl başladı?
Genelde Zanka olarak bilinen Mathias Jattah-Njie Jørgensen, Şampiyonluk kulübü Huddersfield Town ve Danimarka milli takımı için bir merkez olarak oynayan Danimarkalı profesyonel bir futbolcudur. Zanka, 23 Nisan 1990 yılında Kopenhag’da dünyaya geldi. Gambiya asıllı Danimarkalı oyuncu defans mevkiinde top koşturuyor. Kariyerine ülkesinin B93 takımında başladı. 2007 yılında Kopenhag’a transfer olan Zanka, 2012’de ise PSV’ye geçti.
2014’te tekrar Kopenhag’ın yolunu tutan oyuncu son olarak İngiliz ekibi Huddersfield ile anlaşma sağlamıştı. Geçtiğimiz sezonda 25 karşılaşmada forma giyen Mathias Zanka 3 gol ve 1 asist istatistiğine sahip.
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