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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
27.10.2019 - 08:47, Son Güncelleme:

Zanka için skandal talep: UEFA'ya gidilsin

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Zanka için skandal talep: UEFA'ya gidilsin

Fenerbahçe'nin Danimarkalı stoperi Zanka Jorgensen'in Süper Lig'de geçtiğmiz hafta Denizlispor'u 2-1 yendikleri maçtan önce ısınırken üzerinde "Vatan size minnettar." yazılı tişörtü giymesi ülkesindeki bazı çevreleri rahatsız etti. 29 yaşındaki futbolcunun UEFA'ya şikayet edilmesi talep edildi.

Fenerbahçe, Süper Lig'in sekizinci haftasında Denizlispor'u deplasmanda 2-1 mağlup ederken Sarı Lacivertli futbolcular, maçtan önce üzerlerinde "Vatan size minnettar." yazılı tişörtlerle ısınmışlardı. Söz konusu tişörtü giyen isimler arasında yer alan Zanka Jorgensen ise ülkesi Danimarka'da hedef tahtasına oturtuldu.

29 yaşındaki stoperin Türk ordusuna verdiği destekten rahatsız olan Eski Danimarka Kültür ve Kilise Bakanı Bertel Haarder, B.T. gazetesine verdiği demeçte "Zanka, büyük bir karar vermiş. Ancak Fenerbahçe'de oynadığı sürece kulübün emirlerini yerine getirmeye mecbur. Bu şartlardaki bir takımda oynamak isteyip istemediğini düşünmek zorunda. Kendisinin bunu kasıtlı yaptığından eminim. Yoksa başka kulübe giderdi." ifadelerini kullandı.

Gazetenin köşe yazarı Soren Klaestrup ise deneyimli savunmacının siyasi bir propagandaya alet olduğunu öne sürdüğü makalesinde pek çok gerçeği çarpıtırken "Zanka o gece tişörtü giymemeyi seçebilirdi. Bu, onun için bir fırsattı ve eğer düşünmek için zamanı olsaydı böyle bir çözümle ortaya çıkabilirdi. Danimarka Futbol Federasyonu ve Futbolcular Birliği, konuyu derhal UEFA'ya taşımalı." yorumunu yaptı.

Weekendavisens gazetesinden Allan Sorensen de konuyla ilgili yaptığı Türkiye'yi savaş suçlusu ilan edecek kadar küstahlaşırken "Zanka tişörtü giymeme kararı verseydi bütün sezon boyunca yedek otururdu ve kariyeri mahvolurdu. İşte ben de bu yüzden Avrupa'daki karar organlarını Türkiye'ye siyaseti spora karıştırmaktan ötürü ceza vermeye davet ediyorum." dedi. B.T. gazetesinin ulaştığı Ivan Marko Benes'in (Zanka'nın menajeri) ise konuyla ilgili yorum yapmak istemediği öğrenildi.

Zanka için skandal talep: UEFAya gidilsin

Zanka için skandal talep: UEFAya gidilsin

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