Zanka için skandal talep: UEFA'ya gidilsin
Fenerbahçe'nin Danimarkalı stoperi Zanka Jorgensen'in Süper Lig'de geçtiğmiz hafta Denizlispor'u 2-1 yendikleri maçtan önce ısınırken üzerinde "Vatan size minnettar." yazılı tişörtü giymesi ülkesindeki bazı çevreleri rahatsız etti. 29 yaşındaki futbolcunun UEFA'ya şikayet edilmesi talep edildi.
Fenerbahçe, Süper Lig'in sekizinci haftasında Denizlispor'u deplasmanda 2-1 mağlup ederken Sarı Lacivertli futbolcular, maçtan önce üzerlerinde "Vatan size minnettar." yazılı tişörtlerle ısınmışlardı. Söz konusu tişörtü giyen isimler arasında yer alan Zanka Jorgensen ise ülkesi Danimarka'da hedef tahtasına oturtuldu.
29 yaşındaki stoperin Türk ordusuna verdiği destekten rahatsız olan Eski Danimarka Kültür ve Kilise Bakanı Bertel Haarder, B.T. gazetesine verdiği demeçte "Zanka, büyük bir karar vermiş. Ancak Fenerbahçe'de oynadığı sürece kulübün emirlerini yerine getirmeye mecbur. Bu şartlardaki bir takımda oynamak isteyip istemediğini düşünmek zorunda. Kendisinin bunu kasıtlı yaptığından eminim. Yoksa başka kulübe giderdi." ifadelerini kullandı.
Gazetenin köşe yazarı Soren Klaestrup ise deneyimli savunmacının siyasi bir propagandaya alet olduğunu öne sürdüğü makalesinde pek çok gerçeği çarpıtırken "Zanka o gece tişörtü giymemeyi seçebilirdi. Bu, onun için bir fırsattı ve eğer düşünmek için zamanı olsaydı böyle bir çözümle ortaya çıkabilirdi. Danimarka Futbol Federasyonu ve Futbolcular Birliği, konuyu derhal UEFA'ya taşımalı." yorumunu yaptı.
Weekendavisens gazetesinden Allan Sorensen de konuyla ilgili yaptığı Türkiye'yi savaş suçlusu ilan edecek kadar küstahlaşırken "Zanka tişörtü giymeme kararı verseydi bütün sezon boyunca yedek otururdu ve kariyeri mahvolurdu. İşte ben de bu yüzden Avrupa'daki karar organlarını Türkiye'ye siyaseti spora karıştırmaktan ötürü ceza vermeye davet ediyorum." dedi. B.T. gazetesinin ulaştığı Ivan Marko Benes'in (Zanka'nın menajeri) ise konuyla ilgili yorum yapmak istemediği öğrenildi.
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