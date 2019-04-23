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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
Hazırlayan: Cengiz İzmitli
23.04.2019 - 14:02, Son Güncelleme:

"Zalgiris-Fenerbahçe" iddaa'da TEK MAÇ! Oynanması gereken...

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"Zalgiris-Fenerbahçe" iddaa'da TEK MAÇ! Oynanması gereken...

İstanbul'daki ilk 2 maç sonunda Kaunas'a 1-1 eşitlikle giden iki takımın, serideki üçüncü maçı iddaa'da "TEK MAÇ" oldu! Misli.com üzerinden MBS1 olarak oynayabileceğiniz karşılaşma öncesi son gelişmelere göz atalım...

ZALGIRIS KAUNAS

- Serinin ilk maçında 43 sayı atabilen Zalgiris Kaunas, 82-80 kazandığı maçta ise 43 sayıya 17.5 dakikada ulaştı!

- Ulanovas'ın kariyer maçıydı, takım olarak içerden-dışardan ilk 3 periyot çok yüzdeli atıp hücum ribauntlarında etkili bir performans ortaya koyarak seride saha avantajını ele geçirdiler.

- Normal sezonda, Zalgirio Arena'da oynanan karşılaşmayı 82-75 kaybetmişlerdi.

FENERBAHÇE BEKO

- İlk maç Brandon Davies'e göz açtırmayan pota altı oyuncuları, ikinci maç Amerikalı pivotun 13 sayısına engel olamadı.

- Serinin ilk maçındaki savunma konsantrasyonunu ikinci maçın ilk 3 periyodunda ortaya koyamayan temsilcimiz, normal sezonda bu sahada oynanan maçın da ilk periyodunda 25 sayıya izin vermiş ama sonrasında toparlanıp maçı kazanmasını bilmişti.

- Sakatlığı devam eden Joffrey Lauvergne dışında takımda önemli bir eksik oyuncu bulunmuyor.

Zalgiris-Fenerbahçe iddaada TEK MAÇ Oynanması gereken...

MİSLİ.COM YAZARI GÖKHAN GERMAN NE DİYOR?

Fenerbahçe, 33 farklı yendiği ilk maçın ardından Zalgiris'e 82-80 mağlup oldu ve saha avantajını kaybetti. Obradoviç yönetiminde ilk kez evlerinde bir Play-Off maçı kaybettiler. Ancak Fenerbahçe'nin Play-Off tecrübesi ve galibiyet yüzdesi müthiş. Deplasmandaki 6 Play-Off maçının 5'ini kazandılar. Zalgiris'i son üç yıldır Kaunas'ta mağlup ediyorlar.

İlk maç 33 değil de 10'la bitse Fenerbahçe ikinci maçı da rahat kazanırdı. Bu olağan dışı fark iki takımı da etkiledi. Fenerbahçe'de Lauvergne oynamayacak. Zalgiris'te Jankunas'ın forma giyme ihtimali var.

Her ne olursa olsun Fenerbahçe'nin kazanacağını ve toplam sayı barajının aşılacağını düşünüyorum.

iddaa'da 148.5'tan ÜST ve MS 2 tercihlerini öneriyorum.

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