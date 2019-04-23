"Zalgiris-Fenerbahçe" iddaa'da TEK MAÇ! Oynanması gereken...
İstanbul'daki ilk 2 maç sonunda Kaunas'a 1-1 eşitlikle giden iki takımın, serideki üçüncü maçı iddaa'da "TEK MAÇ" oldu! Misli.com üzerinden MBS1 olarak oynayabileceğiniz karşılaşma öncesi son gelişmelere göz atalım...
ZALGIRIS KAUNAS
- Serinin ilk maçında 43 sayı atabilen Zalgiris Kaunas, 82-80 kazandığı maçta ise 43 sayıya 17.5 dakikada ulaştı!
- Ulanovas'ın kariyer maçıydı, takım olarak içerden-dışardan ilk 3 periyot çok yüzdeli atıp hücum ribauntlarında etkili bir performans ortaya koyarak seride saha avantajını ele geçirdiler.
- Normal sezonda, Zalgirio Arena'da oynanan karşılaşmayı 82-75 kaybetmişlerdi.
- İlk maç Brandon Davies'e göz açtırmayan pota altı oyuncuları, ikinci maç Amerikalı pivotun 13 sayısına engel olamadı.
- Serinin ilk maçındaki savunma konsantrasyonunu ikinci maçın ilk 3 periyodunda ortaya koyamayan temsilcimiz, normal sezonda bu sahada oynanan maçın da ilk periyodunda 25 sayıya izin vermiş ama sonrasında toparlanıp maçı kazanmasını bilmişti.
- Sakatlığı devam eden Joffrey Lauvergne dışında takımda önemli bir eksik oyuncu bulunmuyor.
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Fenerbahçe, 33 farklı yendiği ilk maçın ardından Zalgiris'e 82-80 mağlup oldu ve saha avantajını kaybetti. Obradoviç yönetiminde ilk kez evlerinde bir Play-Off maçı kaybettiler. Ancak Fenerbahçe'nin Play-Off tecrübesi ve galibiyet yüzdesi müthiş. Deplasmandaki 6 Play-Off maçının 5'ini kazandılar. Zalgiris'i son üç yıldır Kaunas'ta mağlup ediyorlar.
İlk maç 33 değil de 10'la bitse Fenerbahçe ikinci maçı da rahat kazanırdı. Bu olağan dışı fark iki takımı da etkiledi. Fenerbahçe'de Lauvergne oynamayacak. Zalgiris'te Jankunas'ın forma giyme ihtimali var.
Her ne olursa olsun Fenerbahçe'nin kazanacağını ve toplam sayı barajının aşılacağını düşünüyorum.
iddaa'da 148.5'tan ÜST ve MS 2 tercihlerini öneriyorum.
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