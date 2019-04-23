Zalgiris Fenerbahçe Beko maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Zalgiris Fenerbahçe Beko basket maçı ile THY Avrupa Ligi'nde Play Off aşaması devam ediyor. İlk iki maçta birer galibiyet eden taraflar, dengeyi bozmak için parkeye çıkacak. Litvanya'da oynanacak olan Zalgiris Fenerbahçe Beko maçı, canlı yayınla izlenebilecek. Peki, Zalgiris Fenerbahçe Beko maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, karşılaşma öncesinden bazı detaylar
Zalgiris Fenerbahçe Beko basket maçı, Sarı Lacivertli temsilcimiz için önem arz edecek. 5 maç üzerinden karşılaşacak olan Zalgiris ve Fenerbahçe Beko, bugün galibiyet için en iyi performanslarını sergilemeye gayret gösterecek. Peki, Zalgiris Fenerbahçe Beko maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
ZALGİRİS FENERBAHÇE BEKO BASKET MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
THY Avrupa Ligi Play Off üçüncü maçında Zalgiris KAunas, Fenerbahçe Beko'yu ağırlayacak. 23 Nisan Salı günü saat 20.0'da oynanacak olan karşılaşma, Bein Sports HD 3 kanalından canlı izlenebilecek.
İstanbul'da oynanan serinin ilk iki maçında takımlar birer galibiyet elde etti. Fenerbahçe Beko ilk karşılaşmayı 76-43 kazanırken, Zalgiris ikinci müsabakadan 82-80 galip ayrıldı.
Üç galibiyete ulaşacak takımın 17-19 Mayıs'ta İspanya'nın Vitoria Gasteiz kentinde düzenlenecek Dörtlü Final'e yükseleceği eşleşmenin dördüncü maçı, 25 Nisan Perşembe günün yine Litvanya'da oynanacak.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle