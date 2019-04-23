Zalgiris 57-66 Fenerbahçe Beko
Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi Play Off üçüncü maçında Zalgiris Kaunas'ı deplasmanda 66-57 yendi ve seride 2-1 öne geçti.
İstanbul'da oynanan serinin ilk iki maçında takımlar birer galibiyet elde etmişti. Fenerbahçe Beko ilk karşılaşmayı 76-43 kazanırken, Zalgiris ikinci müsabakadan 82-80 galip ayrılmıştı.
Üç galibiyete ulaşacak takımın 17-19 Mayıs'ta İspanya'nın Vitoria Gasteiz kentinde düzenlenecek Dörtlü Final'e yükseleceği eşleşmenin dördüncü maçı, 25 Nisan Perşembe günün yine Litvanya'da oynanacak.
İlk çeyrek sonucu: Zalgiris Kaunas 19-15 Fenerbahçe Beko
Devre: Zalgiris Kaunas 34-31 Fenerbahçe Beko
Üçüncü çeyrek sonucu: Zalgiris Kaunas 46-49 Fenerbahçe Beko
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