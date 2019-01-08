'Zalgiris-Efes' maçı da Günün Fırsatı oldu! iddaa tahmini...
'Günün Fırsatı' olarak açıklanan 'Zalgiris-Efes' karşılaşmasını, Nesine.com'un basketbol iddaa yazarları değerlendirdi...
Orkun Hınçer'den 'Zalgiris - Anadolu Efes' iddaa analizi
Temsilcimiz Anadolu Efes, Litvanya'da Zalgiris Kaunas'la karşılaşacak. İki takım arasında bu sezon İstanbul'da oynanan ilk maçı Zalgiris 93-79'luk skorla kazanmıştı.
Sezon başında kendi salonunda bir süre galibiyet alamayan Zalgiris Kaunas, geçen hafta da CSKA Moskova'ya mağlup olmuştu.
Anadolu Efes ise beklendiği gibi Bayern Münih'i farklı geçmişti. Son dönemde maç sonlarını iyi oynayamayan ve kritik yenilgiler alan temsilcimizden bu akşam daha dikkatli ve kontrollü bir oyun bekliyorum.
Zalgiris Kaunas koçu Sarunas Jasikevicius takımını sürekli maçın içinde tutabiliyor. İki takım da hücumda etkili oynayabilecek düzeyde. Anadolu Efes'in alınan yenilgilerden ders çıkardığını düşünüyorum.
Son topa kadar gidecek bir maç izleyebiliriz.
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