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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
AA
09.02.2019 - 11:50 , Son Güncelleme:

Zagklis: 'Türkiye hem erkek hem kadın basketbolunda elit bir ülke'

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Zagklis: 'Türkiye hem erkek hem kadın basketbolunda elit bir ülke'

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) Genel Sekreteri Andreas Zagklis, Türkiye'nin hem erkek hem kadın basketbolunda elit bir ülke olduğunu söyledi.

İsviçre'nin Mies kasabasındaki FIBA Basketbol Evi'nde açıklamalarda bulunan Zagklis, Türkiye'nin basketbolda çok geliştiğini kaydetti.

Türkiye'nin basketboldaki olumlu gelişimini daha önce düzenlenen büyük organizasyonlarda, çeşitli yaş gruplarında aldığı madalyalar ve başarılı sonuçlarla gösterdiğini dile getiren 38 yaşındaki Yunan spor adamı, "Sadece erkek değil, kadın basketbolundan da bahsediyorum. Rio 2016'da madalya almaya çok yaklaşmışlardı. Bu da basketbola yaptıkları bilinçli yatırımın sonucunda ortaya çıkıyor. Türkiye'nin hem erkek hem kadın basketbolunda elit bir ülke olduğunu söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

Basketbolu dünyadaki en iyi spor branşı yapmayı hedeflediklerini dile getiren Zagklis, üç yıl önce kurulan FIBA Şampiyonlar Ligi'nin (BCL) gelişiminden de memnun olduğunu aktardı.

Basketbolda kural değişikliği konusuna da değinen Zagklis, "Şu an NBA ile yaptığımız iş birliğinden çok memnunuz. Bu, kurallardaki değişikliklerin basketbolu nasıl etkilediğini tartışmamızı sağlıyor. Basketbolun gelişimi ile ilgili olarak tüm kıtaları izliyoruz. Kurallarda yapılacak bir değişiklik basketbolu destekleyecekse, bunun bir parçası olmaktan tabii ki mutluluk duyarız" değerlendirmesinde bulundu. 

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