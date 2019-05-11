Zagklis: “Artık Avrupa'daki ulusal ligler için doğru kararı verme anı”

Andreas Zagklis, EuroLeague ile süren mücadele hakkında sadece iş birlikçi bir yaklaşımın sporun Avrupa’daki ticari potansiyelini en üst seviyeye çıkaracağını söyledi.

Avrupa’daki ulusal liglerin artık doğruyu bulma vaktinin geldiğini de söyleyen Zagklis, ulusal liglerin büyük bir çoğunluğunun güçlenmek ile EuroLeague’in istediği gibi Avrupa basketbolunun üçüncü bölümünde yer almak arasındaki tercihlerini yapmaları gerektiğini belirtti.

Zagklis’in açıklamaları şu şekilde;

“Savaş Terimlerinden Sıyrılıp, İş Birlikçi Terimlere Geçmeliyiz”

“FIBA’nın temel görevi diğer dört kıtadaki (Afrika, Asya, Amerika, Okyanusya) kulüpler ve ligler arasında elde ettiğimiz dengeyi Avrupa kıtasında da sağlamak. Artık savaş terimlerinden sıyrılıp, ortak ve iş birlikçi terimlere geçmeliyiz. Bizim ve kulüplerimiz için bundan başka yol olmadığına inanıyorum. 20 yıl önce bir kopma yaşadık. Bu kopma EuroLeague ve Euro Cup'ı işletmeye başlayan ulusal liglerden gelmişti. Şu an bu ulusal ligler bu iki turnuvanın kontrolünü küçük bir kulüpler grubuna kaybetti. Şu anda dört tane Avrupa kulübü turnuvası düzenleniyor ve tabii ki ne ticari olarak ne de spor açısından Avrupa basketbolunun potansiyeline ulaşamıyoruz. Bunu ancak iş birliği yaparak başarabiliriz. Yakın gelecekte ECA'nın (EuroLeague Ticari Varlıkları), Avrupa’daki ulusal liglerin gücünü bulmakta bize katılabileceğini ve bunun düzgün bir şekilde pazarlanması için ortak bir çaba gösterebileceğini umuyoruz. Sporun büyümesini göz önünde bulundurarak rasyonel bir tartışma yapabilirsek başarılı olabiliriz.”





“Şu An Artık Avrupa'daki Ulusal Ligler İçin Doğruyu Bulma Anı”

“EuroLeague, ulusal ligler veya federasyonlar bunu yalnız başına yapamaz. Biz Basketbol Şampiyonlar Ligi'ni ortaya çıkardık çünkü ulusal ligler bize gelerek Avrupa basketbolundaki konumlarını geri kazanmalarına yardımcı olmamızı istedi. FIBA’nın Basketbol Şampiyonlar Ligi’ne yatırımı devam edecek. Şu an artık Avrupa'daki ulusal ligler için doğruyu bulma ve doğru kararı verme anı. Ya bizim inandığımız gibi, güçlenecekler ve hatta güçlerini artıracaklar ya da EuroLeague’in olmasını istediği gibi, Avrupa basketbolunun üçüncü bölümünde yer alacaklar.”

EuroLeague CEO’su Jordi Bertomeu geçtiğimiz günlerde ulusal liglerden EuroCup’a ve EuroCup’tan EuroLeague’e takım gönderileceği sınırlı sayıda kulübe katılma şansı tanıyacak bir piramit sistem duyurmuştu.

“Milli Takımların Eleme Maçları Aynı Şekilde Oynanmaya Devam Edecek”

Zagklis, ayrıca, geçtiğimiz haftalarda ulusal liglerin FIBA’ya EuroLeague’in yeni takvimi dolayısıyla duydukları endişeyi de dile getirdiğini belirterek, “Ulusal ligler EuroLeague’in kendilerine daha önceden belirttiği takvimden çok farklı bir takvim açıklamasından dolayı keyifsiz. Paydaşlarını dinleyen ve ardından herkesin iyiliği için bir karar alan yönetici rolünü oynamaya hazırız. Büyük turnuvalarımızdaki milli takımların eleme maçlarını rövanş usulü oynatmaya devam edeceğiz. Milli takım pencereleri oynanmaya devam edecek. Bu şekilde maç yapmanın, yerel pazarlardaki sporumuzun lokomotifi olan milli takımlara daha çok izlenme olanağı verdiğini ve bunun ligler üzerinde olumlu bir etkiye sahip olduğuna inanıyoruz. EuroLeague’in kendi maçlarını uluslararası maçlarla aynı günlere koymaması için bir çözüm bulmamız gerekiyor” dedi.

FIBA'nın basketbolun yönetici organı olarak, yerini korumak amacıyla yasal işlem yapıp yapamayacağı sorulan Zagklis, “Yaptırım uygulama fırsatınız olsa bile, bunu çok dikkatli bir şekilde kullanmanız gerekir. Sözde kırmızı düğmeyi elinizde tuttuğunuz gerçeği, istediğiniz zaman buna basma özgürlüğünüz olduğu anlamına gelmez” cevabını verdi.

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