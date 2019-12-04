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Futbol
İHA
04.12.2019 - 16:47, Son Güncelleme:

Zafer Turan: "Süper Lig takımıyla oynamak kolay değil"

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Zafer Turan: "Süper Lig takımıyla oynamak kolay değil"

Eyüpspor Teknik Direktörü Zafer Turan, Antalyaspor mağlubiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Süper Lig takımıyla oynamak kolay değil" dedi.

Eyüpspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında evinde karşılaştığı Antalyaspor’a 3-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Eyüpspor Teknik Direktörü Zafer Turan, "Bu platformda olmak takımımız adına güzel bir durum. Üstteki bir takımla mücadele etmek kolay değil. Ligdeki konumumuz nedeniyle rotasyonla, genç oyuncularla oynadık. Mücadele anlamında yeterliydik ama oyun kalitesi açısından iyi değildik. Süper Lig takımıyla oynamak kolay değil ama gençlerimizi gördük. Amacımız ligde alt sıralardan kurtulmak" şeklinde konuştu.

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