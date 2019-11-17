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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Sabah
17.11.2019 - 12:13, Son Güncelleme:

Zafer Görgen: Bu fırsat kaçmazdı!

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Zafer Görgen: Bu fırsat kaçmazdı!

İlk Süper Lig maçında kahraman olan Çaykur Rizespor'un 3. kalecisi Zafer Görgen açıklamalarda bulundu. Antalya maçında Tarık'ın kırmızı kart görmesiyle kaleye geçip 7 kurtarışla şov yapan 19 yaşındaki file bekçisi, "Hep sıramı bekledim. Fırsatı bulunca kendimi kanıtladım" dedi.

Süper Lig'in 11. haftasında Çaykur Rizespor'un Antalyaspor ile oynadığı maçta Tarık Çetin'in 54. dakikada kırmızı kart görmesinin ardından kaleye geçen ve yaptığı 7 net kurtarışla 1-0'lık galibiyette başrolü kapan Zafer Görgen çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Futbola nasıl başladın?
Her çocuk gibi mahalle aralarında... Sonra 2014'te Yeni Milas'a, oradan da Manisaspor'a geçtim. Cuma lisansım çıktı, pazar kendimi A takımın kalesinde buldum. Ligin son maçlarıydı. O karşılaşmada 20 pozisyon kurtarmama rağmen 8-1 yenilip küme düşmeyi garantiledik. Unutamadığım en büyük acılardan biri.

Antalya maçını anlatır mısın?
Gökhan Akkan abinin yanına sezon başı Tarık Çetin abimiz geldi. Moralimi hiç bozmadım, hep çalıştım. Antalyaspor maçında aradığım fırsatı buldum. 54. dakikada Tarık abi kırmızı kart görünce oyuna girdim. Hep sıramı bekledim, fırsatı bulunca da kendimi kanıtladım.

Minnet borcum var
"Çok çalışıp bu formayı giydim. Gelecek hafta oynayacağımız Denizlispor maçında Tarık abi cezalı. Yine şans bulup elimden geleni yapmak istiyorum. Beni buralara kadar getiren tüm teknik direktörlere minnet borcum var."

Hayalim İngiltere

"Hayalim Avrupa'da oynamak. Favorim Premier Lig. İtalya Ligi de bizim lige benziyor. Orada fazla zorluk çekmeyeceğime inanıyorum. Tabii ki önce Rize'de başarılı olup sonra hayallerimi gerçekleştirmeyi hedefliyorum."

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