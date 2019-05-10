Zafer Demir: "Bütün planımızı Yeni Malatyaspor maçı üzerine kurduk"

Tarihinde ilk defa Süper Lig'e çıkan ve küme düşme hattında yer alan mavi-beyazlı ekip, aldığı kötü sonuçlarla özellikle taraftarın tepkisini toplasa da son 4 haftada aldığı 3 galibiyet bir beraberlikle ligde tutunmak için mücadele ediyor.

Sezon başından bu yana önemli seri yakalayarak yoluna devam eden 16. sıradaki Erzurum temsilcisi, ligde tutunma mücadelesi veren 15. sıradaki Göztepe ile bir, düşme hattındaki 17. sıradaki Bursaspor ile 2 ve son sıradaki Akhisarspor ile 5 puan farkı bulunuyor.

Bu sonuçlara göre ligde kalan 3 haftanın mücadelesini veren takımlar, alacakları sonuçlara göre hem puanlarını hem de ligdeki konumlarını belirleyecek.

Düşme hattındaki Erzurumspor'da teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde maça çıkarak Aytemiz Alanyaspor, Kasımpaşa ve Trabzonspor maçlarında kötü gidişatını sürdürdü.

Daha sonra ligin 28. haftasında konuk ettiği Akhisarspor'u yenerek rahat bir nefes alan mavi-beyazlı ekip, ardından Göztepe deplasmanında da üç puana ulaştı ve ilk deplasman galibiyetini aldı.

Ligde kalma adına umutları yeşerten bu galibiyetlerden sonra konuk olduğu Antalyaspor'dan da bir puan almayı başaran Erzurum temsilcisi, son olarak Bursaspor maçını da kazanarak ligde tutunmak için topladığı 10 puanı hanesine yazdırmayı başardı.

Bu maçların ardından hem taraftarın hem de futbol kamuoyunun bir kez daha dikkatini çekmeyi başaran Erzurumspor, ligin 32. haftasında oynayacağı Evkur Yeni Malatyaspor maçına kilitlendi.

Söz konusu maçtan da puan ya da puanlar almayı hedefleyen ekip, son maçların oynandığı haftalarda alt sıralardaki diğer takımların alacağı sonuçlara göre ligdeki konumunu belirlemiş olacak.

- "Bütün planımızı Yeni Malatyaspor maçı üzerine kurduk"



Büyükşehir Belediye Erzurumspor Sportif Direktörü Zafer Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hafta sonu oynayacakları maça odaklandıklarını söyledi.

Kalan 3 haftada ligde önemli mücadeleler verildiğini belirten Demir, "Tamamen önümüzdeki Yeni Malatyaspor maçına odaklanmış durumdayız. Bütün hesabımızı ve planımızı onun üzerine kurduk." dedi.



- "Kalan maçlar alt sıralardaki takımlar için final niteliğinde"



Demir, kalan 3 haftadaki maçlar alt sıralardaki bütün takımlar için final niteliğinde olduğunu ifade ederek, "3 hafta kaldı ama önceki 5-6 haftalık sürece hep maç maç baktık. Yani o maçtan puan almadan diğer maçın hesabını yapamıyoruz şu anda da öyle durumdayız. Buraya kadar geldik ve 3-4 hafta öncesindeki bulunduğumuz durum arasında çok fark var." diye konuştu.

Malatya deplasmanından puan ya da puanlar almayı hedeflediklerini dile getiren Demir, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu kritik durum sadece bizim için değil Göztepe ve Bursaspor için de geçerli ama şu anda alttaki takımların bulunduğu konum gereği böyle konuşuyorum. Buradan alacağımız puan ya da puanlar bizim bundan sonraki sürecin hesabını, kitabını yapmamız sağlayacak ancak öncelikle Yeni Malatyaspor maçını almamız gerekiyor."

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