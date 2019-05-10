Zafer Demir: "Bütün planımızı Yeni Malatyaspor maçı üzerine kurduk"

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriZafer Demir: "Bütün planımızı Yeni Malatyaspor maçı üzerine kurduk"
GeriFutbol Zafer Demir: "Bütün planımızı Yeni Malatyaspor maçı üzerine kurduk"
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
AA
10.05.2019 - 12:06, Son Güncelleme:

Zafer Demir: "Bütün planımızı Yeni Malatyaspor maçı üzerine kurduk"

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Zafer Demir: "Bütün planımızı Yeni Malatyaspor maçı üzerine kurduk"

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, hafta sonu deplasmanda oynayacağı Evkur Yeni Malatyaspor maçından galip gelerek düşme hattındaki rakipleri karşısında ligde kalma mücadelesi açısından avantaj yakalamayı amaçlıyor.

Tarihinde ilk defa Süper Lig'e çıkan ve küme düşme hattında yer alan mavi-beyazlı ekip, aldığı kötü sonuçlarla özellikle taraftarın tepkisini toplasa da son 4 haftada aldığı 3 galibiyet bir beraberlikle ligde tutunmak için mücadele ediyor.

Sezon başından bu yana önemli seri yakalayarak yoluna devam eden 16. sıradaki Erzurum temsilcisi, ligde tutunma mücadelesi veren 15. sıradaki Göztepe ile bir, düşme hattındaki 17. sıradaki Bursaspor ile 2 ve son sıradaki Akhisarspor ile 5 puan farkı bulunuyor.

Bu sonuçlara göre ligde kalan 3 haftanın mücadelesini veren takımlar, alacakları sonuçlara göre hem puanlarını hem de ligdeki konumlarını belirleyecek.

Düşme hattındaki Erzurumspor'da teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde maça çıkarak Aytemiz Alanyaspor, Kasımpaşa ve Trabzonspor maçlarında kötü gidişatını sürdürdü.

Daha sonra ligin 28. haftasında konuk ettiği Akhisarspor'u yenerek rahat bir nefes alan mavi-beyazlı ekip, ardından Göztepe deplasmanında da üç puana ulaştı ve ilk deplasman galibiyetini aldı.

Ligde kalma adına umutları yeşerten bu galibiyetlerden sonra konuk olduğu Antalyaspor'dan da bir puan almayı başaran Erzurum temsilcisi, son olarak Bursaspor maçını da kazanarak ligde tutunmak için topladığı 10 puanı hanesine yazdırmayı başardı.

Bu maçların ardından hem taraftarın hem de futbol kamuoyunun bir kez daha dikkatini çekmeyi başaran Erzurumspor, ligin 32. haftasında oynayacağı Evkur Yeni Malatyaspor maçına kilitlendi.

Söz konusu maçtan da puan ya da puanlar almayı hedefleyen ekip, son maçların oynandığı haftalarda alt sıralardaki diğer takımların alacağı sonuçlara göre ligdeki konumunu belirlemiş olacak.

Zafer Demir: Bütün planımızı Yeni Malatyaspor maçı üzerine kurduk

- "Bütün planımızı Yeni Malatyaspor maçı üzerine kurduk"

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Sportif Direktörü Zafer Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hafta sonu oynayacakları maça odaklandıklarını söyledi.

Kalan 3 haftada ligde önemli mücadeleler verildiğini belirten Demir, "Tamamen önümüzdeki Yeni Malatyaspor maçına odaklanmış durumdayız. Bütün hesabımızı ve planımızı onun üzerine kurduk." dedi.

- "Kalan maçlar alt sıralardaki takımlar için final niteliğinde"

Demir, kalan 3 haftadaki maçlar alt sıralardaki bütün takımlar için final niteliğinde olduğunu ifade ederek, "3 hafta kaldı ama önceki 5-6 haftalık sürece hep maç maç baktık. Yani o maçtan puan almadan diğer maçın hesabını yapamıyoruz şu anda da öyle durumdayız. Buraya kadar geldik ve 3-4 hafta öncesindeki bulunduğumuz durum arasında çok fark var." diye konuştu.

Malatya deplasmanından puan ya da puanlar almayı hedeflediklerini dile getiren Demir, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu kritik durum sadece bizim için değil Göztepe ve Bursaspor için de geçerli ama şu anda alttaki takımların bulunduğu konum gereği böyle konuşuyorum. Buradan alacağımız puan ya da puanlar bizim bundan sonraki sürecin hesabını, kitabını yapmamız sağlayacak ancak öncelikle Yeni Malatyaspor maçını almamız gerekiyor."

iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber

Zafer Demir: "Bütün planımızı Yeni Malatyaspor maçı üzerine kurduk"

Birkan Batuk: "Hakkınızı helal edin"

Bölgesel Amatör Lig'de play-off heyecanı! İkinci kademe...

Akhisarspor, Fenerbahçe'yi 4 maçtır yeniyor!