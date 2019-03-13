Zafer Çika'nın ölüm haberi Terim ailesini derinden sarstı
Sanatçı Demet Akbağ’ın trafik kazası sonrasında hayatını kaybeden eşi Zafer Çika, Fatih Terim'in de yakın arkadaşıydı...
Demet Akbağ’ın trafik kazası sonrasında hayatını kaybeden eşi Zafer Çika'nın ölümü Terim ailesini de derinden etkiledi.
Zafer Çika, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in de yakın dostuydu...
Terim'in kızı Buse Terim de trafik kazasında hayatını kaybeden Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika için veda mesajı yayınladı.
Instagram hesabından yaptığı paylaşım şöyle;
"Ah canım Zafer Abicim be.. Hala inanamıyorum, hala kabullenemiyorum. Seninle aynı sofraya oturmuş, sohbetini etmiş herkes seni çok severdi.. Ne çok anımız var birlikte, daha yeni evimize gelecektin, çocukları görecektin.."
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