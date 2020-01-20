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Spor Arena
Haber Giriş: 20.01.2020 - 13:38,Son Güncelleme:/

Zafer Biryol kimdir?

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Zafer Biryol kimdir?

Zafer Biryol, kariyeri ile araştırılmaya devam ediliyor. Futbolculuk kariyerinin ardından kariyerini sonlandıran Zafer Biryol, çıktığı 183 maçta 71 gol atmış ve 15 asist yapmıştır. Kariyerinde pek çok takım yer alan Zafer Biryol, Fenerbahçe ve Beşiktaş formaları da giymiştir. Peki, Zafer Biryol kimdir ve kaç yaşında? İşte, oynadığı takımlar

Zafer Biryol, 2 Ekim 1976 tarihinde Rize'de dünyaya geldi. Futbol kariyerine Beşiktaş alt yapısında başlayan Zafer Biryol, sonrasında Mersin İdmanyurdu, Edirnespor, Salihlispor, Şekerspor, Göztepe, Konyaspor, Fenerbahçe, Bursaspor, Çaykur Rizespor, Mersin İdmanyurdu, Altay, Konya Şekerspor formalarını giymişti.

 

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