Zafer Bayramı'nda zafer gecesi! Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kaldı...
Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off eleme turu rövanş maçında Sırbistan temsilcisi Partizan'ı konuk etti.. Karşılaşmanın ilk 10 dakikası golsüz geçildi. Beşiktaş bu dakikadan sonra ataklarını sıklaştırdı. Necip Uysal'ın yakaladığı pozisyondan gol sesi çıkmadı. Beşiktaş'ta sakatlık yaşayan Necip Uysal 26. dakikada oyundan alınırken, yerine Oğuzhan Özyakup oyuna girdi. Quaresma'nın 32. dakikada uzaktan yaptığı şut kaleci Stojkovic'te kaldı. 37. dakikada Quaresma'nın ortasına kafa vuran Pepe topu ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi. Pepe bu sezon Beşiktaş formasıyla 3. golünü attı. 45. dakikada Oğuzhan Özyakup, Larin'in ara pasında topla buluştu ve golünü attı. Skoru 2-0'a taşıdı. İlk yarı 2-0 Beşiktaş'ın üstünlüğü ile sona erdi. 57. dakikada Partizan takımında Pantic'in ceza sahası içinde yaptığı sert şut direkte patladı. 61. dakikada Oğuzhan'ın gelişine çektiği şut üstten auta çıktı. 69. dakikada Pepe yeniden sahneye çıktı. Portekizli futbolcu kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi skor 3-0'a geldi. 77. dakikada Medel alkışlar eşliğinde yerini Dorukhan'a bıraktı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Beşiktaş 3-0 üstün ayrılarak UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalmayı başardı.
STAT: Vodafone Park
HAKEMLER: Ovidiu Hategan, Octavian Şovre, Sebastian Gherghe
BEŞİKTAŞ: Utku - Gökhan Gönül, Pepe, Vida, Adriano, Medel (Dk. 76 Dorukhan), Necip (Dk. 27 Oğuzhan), Tolgay, Quaresma, Caner (Dk. 87 Gökhan Töre), Larin
PARTİZAN: Stojkovic - Miletic, Markovic (Dk. 46 Nikolic), Valiente, Miletic, Scekic (Dk. 57 Enache), Zdjelar, Zakaric, Pantic, Ivanovic (Dk. 62 Soumah), Ricardo
GOLLER: Dk. 37 ve Dk. 69 Pepe, Dk. 45 Oğuzhan (Beşiktaş)
SARI KARTLAR: Miletic, Ricardo, Nikolic (Partizan)
MAÇTAN NOTLAR
UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Vodafone Park'ta Sırbistan'ın Partizan takımını ağırlayan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, Belgrad'da oynanan ilk maçın kadrosunda tek değişiklik yaptı.
Güneş, dün yapılan son idmanı sakatlığı nedeniyle tamamlayamayan Tolga Zengin'in yerine genç kaleci Utku Yuvakuran'a görev verdi.
Siyah-beyazlı takımın 20 yaşındaki kalecisi, Spor Toto Süper Lig'de oynanan son maçta da Beşiktaş'ın kalesini Antalyaspor'a karşı korumuştu. Utku Yuvakuran böylelikle kariyerindeki ilk Avrupa kupası maçında görev yaptı.
- Partizan'da 2 değişiklik
Partizan Teknik Direktörü Zoran Mirkovic, İstanbul'daki karşılaşmaya 2 değişiklikle çıktı.
Sırp teknik adam, Belgrad'da oynanan karşılaşmada görev yapan Nebojsa Kosovic ve Marko Jankovic'in yerine Aleksandar Scekic ve Djordje Ivanovic'i oynattı.
- Maç öncesi yemek
Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, UEFA ve Partizan yetkililerine maç öncesi yemek verdi. Vodafone Park'ta düzenlenen yemeğe siyah-beyazlı yöneticiler Ahmet Ürkmezgil, Cihat Kumuşoğlu, Hüseyin Mican, genel koordinatör Levent Çifter, UEFA Delegesi Kris Bellon ve Stephen John Thomas, Partizan Kulübü İkinci Başkanı Vladimir Vuletic ile Partizan Kulübü Genel Sekreteri Milorad Nikolic katıldı.
Yemeğin sonunda Ahmet Ürkmezgil, UEFA Delegesi Kris Bellon ile Partizan Kulübü İkinci Başkanı Vladimir Vuletic’e günün anısına plaket hediye etti.
- Tribünler doldu
Beşiktaşlı taraftarlar bu sezon ilk kez Vodafone Park'ta oynanan bir karşılaşmada tribünleri tamamen doldurdu. İki kulüp arasında yapılan anlaşma gereği İstanbul'da oynanan karşılaşmaya Sırp taraftarlar alınmadı. Rakip takım için ayrılan tribünlerin de Beşiktaşlı taraftarlara açılmasıyla siyah-beyazlı futbolseverler, stadı doldurarak, takımlarını destekledi.
MAÇTAN DAKİKALAR
12. dakikada Quaresma'nın sağ kanattan kullandığı kornerde ceza sahası içinde uzaklaştırılamayan top kafalardan sekerek, altı pas önündeki Necip Uysal'ın önünde kaldı. Necip'in zayıf şutunda, kaleci Stojkovic topu zorlanmadan kontrol etti.
33. dakikada gelişen Beşiktaş atağında Oğuzhan, sol kanattaki Quaresma'ya pasını verdi. Rakibinden kurtulan ve açısını düzelten Quaresma, ceza sahası dışından şutunu attı, top kaleci Stojkovic'te kaldı.
37. dakikada Beşiktaş öne geçti. Quaresma, Partizan yarı alanının ortasından kullandığı serbest vuruşta, topu penaltı noktası üzerine gönderdi. İyi yükselen Pepe, kafa vuruşu ile meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.
45. dakikada Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı. Oğuzhan Özyakup, Larin ile yaptığı duvar pası ile ceza sahasına girdi. Kaleci ile karşı karşıya kalan Oğuzhan, düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı: 2-0.
Mücadelenin ilk yarısı Beşiktaş'ın 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
46. dakikada gelişen Partizan atağında Pantic'in ceza sahası dışından çektiği şutta, kaleci Utku topu köşeden kornere çeldi.
57. dakikada Partizan gole yaklaştı. Zakaric sağ kanattan ceza sahasına girdi, uygun pozisyondaki Pantic'in önüne topu gönderdi. Pantic'in sağ çaprazdan gelişine çektiği sert şutta, top yan direğe çarptı ve auta çıktı.
59. dakikada Beşiktaş 3. golüne yaklaştı. Larin ile paslaşması sonrasında ceza sahasına giren Gökhan Gönül, altıpas önünde sağ çaprazda uygun pozisyonda şutunu çekti, top üstten auta gitti.
62. dakikada Gökhan Gönül'ün sağ kanattan yaptığı ortada Oğuzhan penaltı noktası önünde gelişine vurdu, top üstten auta çıktı.
69. dakikada Beşiktaş farkı 3'e çıkardı. Quaresma'nın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta, Pepe altıpas önünde kafa vuruşunu yaptı ve topu köşeden ağlarla buluşturdu: 3-0.
87. dakikada Quaresma'nın sol kanattan kullandığı kornerde, Vida arka direkte kafa vuruşunu yaptı. Kaleci Stojkovic ayaklarıyla meşin yuvarlağı kornere gönderdi. Mücadele Beşiktaş'ın 3-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
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