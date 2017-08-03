Yüzyılın transferi gerçekleşti!

Barcelona, Neymar'ın 222 milyon Euro'luk bedel karşılığında Paris Saint-Germain'e transfer olduğunu açıkladı.

Son dönemde futbol kamuoyunun heyecanla takip ettiği transfer gelişmesi, resmiyete döküldü. PSG, Brezilyalı oyuncu için Katalan ekibine oyuncunun serbest kalma bedeli olan 222 milyon Euro'yu ödeyerek, yıldız ismi kadrosuna kattı.

Neymar bu bonservis bedeliyle birlikte futbol tarihinin en pahalı transferi oldu.

KRİZ ÇÖZÜLDÜ

Asrın en büyük transferi gerçekleşti. Dün öğleden önce Neymar'ın bonservis bedeli olan 222 milyon Euro'yu almayı reddeden La Liga yönetimi UEFA'dan gelen açıklama sonrası geri adım attı. Neymar'ın temsilcileri iki tarafın imzalamış olduğu anlaşmanın tek taraflı feshi için kulübü ziyaret etti ve oyuncu adına 222 milyon Euro ödeme yaptı.

Kulüp ödemeyi aldığını doğrularken, bu dosyadan doğabilecek disiplin yükümlülüklerinin belirlenebilmesi amacıyla yukarıdaki işlemin ayrıntılarını UEFA'ya iletecek.

UEFA dün yaşanan kriz sonrasında 'Neymar'ın transferiyle ilgili bize ulaşan bir şikayet olmadı. Ancak tüm kulüplerin FFP'ye uymasını istiyoruz' açıklamasını yaptı.