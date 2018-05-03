Yüzme Şampiyonası heyecanı başlıyor
Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonası dünyaca ünlü su sporları markası Arena’nın isim sponsorluğunda, markanın Türkiye distribütörü Sportive’in katkılarıyla 16-20 Mayıs tarihlerinde Marmaris’te gerçekleştirilecek.
Akdeniz’e kıyısı olan ülkeler arasındaki en kapsamlı şampiyonalar bütünü olan “Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonası”, Türkiye Yüzme Federasyonu işbirliğiyle 16-20 Mayıs tarihlerinde her yaştan amatör ve profesyonel yüzücüyü Marmaris’te buluşturacak.
Dünyaca ünlü su sporları markası Arena’nın isim sponsorluğunda, markanın Türkiye distribütörü Sportive’in desteğiyle düzenlenen şampiyona, Türkiye’den ve dünyanın dört bir yanından deniz, doğa ve yüzme tutkunu binden fazla sporcuyu ağırlayacak.
Birçok farklı etkinliği bir araya getiren kapsamlı programıyla, yüzme sporunun farkındalığına katkıda bulunmak, yüzme sporunun her yaşta yapılabilecek çok özel bir spor olduğunu geniş kitlelere duyurmak ve yüzme sporuna gönül vermiş her yaştan sporcuya yarışabilecekleri bir ortam yaratmak amacıyla gerçekleştirilen Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonası’nın kayıtları; www.aquamasters.org adresinden yapılıyor.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle