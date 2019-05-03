'Yüzlerce Fenerli beni kutladı'
Anadolu Efes’i 18 yıl aradan sonra THY EuroLeague’de dörtlü finale taşıyan başantrenör Ergin Ataman Hürriyet’e özel açıklamalarda bulundu.
Ataman İspanya’daki yarı finalde karşılaşacakları F.Bahçe Beko’nun, organizasyonun favorisi olduğuna işaret etti. Ergin, geçmiş dönemde gerginlik yaşadığı F.Bahçe taraftarlarının, Barcelona maçında salona gelip kendisini desteklemesiyle ilgili olarak “Zafer sonrası bana yüzlerce F.Bahçeli’den gelen tebrik mesajları var. ‘Biz şampiyon olmak istiyoruz. Fakat Türk basketbolu söz konusu olunca finale kim yükselirse desteğimiz onunla olacaktır’ diyorlar” dedi.
Ataman “Amacımız F.Bahçe’yi yenmek değil, şampiyon olmak... Bu maçlar tek maç usulü ve sakatlıklar etkilemez. Gerekirse 6 kişiyle de oynarım” derken, kulübe geldiğinde belirlediği hedeflere yüzde 100 ulaştığını, ayrıca Efes ruhunu geri getirdiklerini söyledi.
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