Yüzde 60 Rodallega, yüzde 40 N'Doye
Gençlerbirliği maçının ilk 11’ini belirlemeye başlayan Rıza Çalımbay, santrfor konusunda net bir karar veremedi. Ancak Çalımbay’ın, Göztepe karşısındaki kötü performansına rağmen ‘Yüzde 60 Rodallega, yüzde 40 N’Doye’ dediği öğrenildi.
Attığı gollerle Trabzonspor’u sırtlayan Burak Yılmaz’ın sakatlığı nedeniyle 2 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklanması sonrasında gözler takımın diğer santrforları Hugo Rodallega ve Dame N’Doye’ye çevrilmişti.
Teknik direktör Rıza Çalımbay ise idman performansı ve fiziki durumu nedeniyle Göztepe karşısında ilk 11’de Rodallega’ya şans vermişti. Ancak Kolombiyalı futbolcu sergilediği performansla hayal kırıklığı yarattı, karşılaşmayı şut çekemeden tamamladı.
SON KARAR MAÇ GÜNÜNDE
Bu durumun üzerine Rodallega’nın morali bir hayli bozulurken, N’Doye’nin de idmanlarda daha istekli olduğu gözlemlendi. Ancak 55 yaşındaki teknik adam, teknik ekibi ile yaptığı toplantılarda Gençlerbirliği maçı için ‘Yüzde 60 Rodallega’ derken, son kararını maç gününde vereceği öğrenildi.
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