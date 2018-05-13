'Yüzde 200'lük pozisyonlar kaçırdık!'
Beşiktaş'ın deneyimli sağ beki Gökhan Gönül, 3-2 kazanılan Osmanlıspor maçının ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.
İşte Gökhan Gönül'ün maç sonu açıklamaları:
"Rakibin şiddetle puana ihtiyacı vardı ama biz sadece sahaya çıkınca kazanmayı düşünüyoruz. İlk yarı oynanmamış gibi bir maçtı. İkinci yarı izleyenler keyif aldı. İki tarafın da pozisyonları var. Girdiğimiz çok net pozisyonları gole çevirememek bizim için sezonun özeti oldu. Öyle pozisyonlar var ki yüzde 200 denebilecek pozisyonlar kaçırdık. Geçmiş geçmişte kalıyor. Bazen bu pozisyonları aramayız inşallah diyoruz ama şimdi arıyoruz. 1 maçımız daha kaldı. Osmanlıspor'a da son maçında başarılar diliyorum."
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