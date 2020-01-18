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Futbol
Haber Giriş: 18.01.2020 - 11:34,Son Güncelleme:/

Yuto Nagatomo'dan Galatasaray'a transfer müjdesi

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Yuto Nagatomo'dan Galatasaray'a transfer müjdesi

Galatasaray'ın Japon sol beki Yuto Nagatomo, tazminat almadan ayrılabileceğini yönetime iletti.

Leipzig'ten Marcelo Saracchi'yi bir buçuk yıllığına kiralayan Galatasaray'da Yuto Nagatomo'nun forma şansı kalmadı.

Sabah gazetesinin haberine göer ise Japon sol bek, ayrılmayı kabul etti ve kulüp bulması halinde tazminat da istemeyeceğini sarı-kırmızılı yönetime bildirdi.

 YA İTALYA YA JAPONYA

İtalya'dan teklifler alan Nagatomo'nun ülkesi Japonya'ya da dönme ihtimali söz konusu.

33 yaşındaki tecrübeli sol bekin durumunun kısa bir süre içerisinde netleşmesi ve Galatasaray'dan ayrılması bekleniyor.

Yuto Nagatomodan Galatasaraya transfer müjdesi

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