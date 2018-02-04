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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol Yuto Nagatomo: Lige alışmam zaman alacak
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Sıradaki Haber: Galatasaray'dan şaşırtan istatistik!

Futbol
04.02.2018 - 23:23, Son Güncelleme:

Yuto Nagatomo: Lige alışmam zaman alacak

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Galatasaraylı futbolcu Yuto Nagatomo, Demir Grup Sivasspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, "İlk maçında kaybettiğim için çok mutsuz oldum. İki gün antrenman yaptım takımla ondan sonra ilk 11 başladım. Tabii ki kolay değil yeni bir lig, yeni bir takım mutlaka bir alışma zamanı olacak" dedi.

Galatasaray'ın devre arası transfer döneminin son gönünde İtalya'nın Inter takımından kiralık olarak kadrosuna kattığı defans oyuncusu Yuto Nagatomo, Demir Grup Sivasspor maçında ilk kez 11'de sahaya çıkarken 90 dakika sahada kaldı. Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Japon savunma oyuncusu, "İlk maçında kaybettiğim için çok mutsuz oldum. İki gün antrenman yaptım takımla ondan sonra ilk 11 başladım. Tabii ki kolay değil yeni bir lig, yeni bir takım mutlaka bir alışma zamanı olacak. Bugün Türkiye liginin ne kadar sert ve mücadele gücü yüksek olduğunu, seviyenin yüksek olduğunu gördüm. Yapmam gereken tek şey antrenmanlarıma devam edip en iyi şekilde hazırlanmak" dedi.

"Sneijder ve Melo ile görüştüm"

Transfer sürecinde Wesley Sneijder ve Felipe Melo ile görüştüğünü anlatan Nagatomo, "Bana mükemmel bir takıma, mükemmel bir camiaya, mükemmel bir taraftar topluluğuna karşı oynayacağımı söylediler. Kesinlikle hiç düşünmeden Galatasaray'a gitmemi söylediler. Ben de bu şekilde geldim" diye konuştu.

"Tek isteğim takıma destek olabilmek"

Kontratıyla ilgili sorularının üzerine Nagatomo, "Mutlaka daha fazla antrenman yapmam lazım. Benim de buraya adapte olmam, alışmam için takım arkadaşlarıma, oyun sistemine alışmam için daha fazla antrenman yapmam lazım. İleri ki günlerde daha iyi olacağım. Benim şöyle bir kişiliğim var; fazla geleceği düşünmüyorum. Yeni katıldım. Tek isteğim takıma destek olabilmek, katkı sağlayabilmek bundan başka bir düşüncem yok" şeklinde konuştu.

Nagatomo öğrendiği ilk Türk kelimenin 'merhaba' olduğunu söyleyerek takım otobüsüne bindi.

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