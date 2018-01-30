Yuto Nagatomo Galatasaray yolunda

Galatasaray aradığı sol beki Inter'de buldu. Japon futbolcu Yuto Nagatomo ile sarı-kırmızılılar anlaşmaya çok yakın.

Sky Sports Italia'ya göre sarı-kırmızılılar sezon sonuna kadar kiralama ücreti için 1 milyon Euro ödeyecek. Öte yandan sözleşmeye satın alma opsiyonu koyduran sarı-kırmızılılar, 6-7 milyon Euro civarında bir bedele Yagatomo'yu kadrosuna kalıcı olarak katabilecek.

Yagatomo'nun menajeri Federico Pastorello'nun geç saatlerde İstanbul'a giderek görüşmeleri tamamlayacağı kaydedildi. Japon futbolcu, Dünya Kupası'nda form tutmak adına düzenli olarak forma giymek istiyor.

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