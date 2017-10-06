Yusuf'a sürpriz teklif! Dünya yıldızı...

Bordo-mavili takımın 20 yaşındaki 10 numarası Yusuf Yazıcı bir taraftan dünya devleri tarafından izlenirken, diğer taraftan da sponsorlar ile ilgili görüşmelerini sürdürüyor.

Adidas ve Nike'ın sözleşme imzalamak istediği genç oyuncu, Adidas firmasında karar kıldı. Yusuf'un bu kararı almasında Adidas'ın yaptığı sürpriz teklifin etkili olduğu belirtiliyor.

Ünlü giyim firması Adidas diğer futbolcuların donatıcı olarak ihtiyaçlarını karşılarken; Yusuf'u dünya genelinde reklam yüzü olarak düşündüğünü ve bunun için anlaşma istediğini masaya getirdi.

Adidas Global'dan yapılan bu öneriye 'evet' demeye hazırlanan yetenekli oyuncunun 4 yıllık sözleşmeye imza atması gündemde. Bu konuda yakın bir zamanda açıklama yapılması bekleniyor. (Fotomaç)