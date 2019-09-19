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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
19.09.2019 - 11:04, Son Güncelleme:

Yusuf Ziya Demsoy: "Gittiğimiz yol doğru ve temkinli. Emin adımlarla..."

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Yusuf Ziya Demsoy: "Gittiğimiz yol doğru ve temkinli. Emin adımlarla..."

Süper Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep'in futbol şube sorumlusu Yusuf Ziya Demsoy, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Yusuf Ziya Demsoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligin yeni ekibi olarak sezon öncesinde ligde kalma hedefini belirlediklerini ifade etti.

Bu kapsamda her şeyin planlandığı gibi gittiğini anlatan Demsoy, lige Fenerbahçe karşısında 5-0'lık mağlubiyetle başladıklarını hatırlatarak, şöyle konuştu:

"Fenerbahçe maçının hemen ardından biz de teknik heyet de biliyordu ki Fenerbahçe maçı bizim için ölçü olmayacak. Bazı kesimler, bizi 'asansör takım, düşecek ilk takım' diye nitelendirmiş olsa da biz takımımızın gücünü biliyorduk. Nitekim, ikinci hafta Gençlerbirliği maçını kazanıp, ardından Sivasspor ile berabere kaldık ve son olarak da Beşiktaş'ı yendik. Gittiğimiz yol doğru ve temkinli. Emin adımlarla yolumuza devam ediyoruz. Biz yeni kurulan bir takımız ama futbolcularımızın hepsi birbirinden kaliteli. Zaten oyuncularımız birbirini tanıdıktan sonra da takım olma yolunda yükselen bir grafiğimiz var. Sonuca bakmaksızın her hafta daha iyi futbol oynayan bir ekibiz. İddia ediyorum, yakın zamanda da herkesin kabullendiği bir oyun tarzıyla sahada var olacağız."

Takımın uyum sorununun yanı sıra moral ve motivasyon olarak da her geçen gün iyiye gittiğini dile getiren Demsoy, şunları kaydetti:

"Bu hafta deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacağız. Rakibimizin oturmuş ve güçlü bir kadrosunun olduğunu biliyoruz. Geçmişte güzel işler yapan Rizespor karşısında da kendi oyunumuzu oynamaya devam edeceğiz. Rize'ye 3 puan parolasıyla gideceğiz. Kesinlikle 'beraberlik alsak yeter' gibi bir düşüncemiz yok. Her maça galibiyet için çıkacağız. İnşallah Rize deplasmanından kaliteli ve baskılı oyunla istediğimiz 3 puanı alıp evimize döneceğiz."

- "Futbolcuların alacağı yok"

Demsoy, kulübün mali anlamda çok iyi yönetilen bir yapıya sahip olduğunu da dile getirdi.

Kulüpteki futbolcuların maaş ve prim gibi hiçbir alacağının bulunmadığını belirten Demsoy, sözlerini şöyle tamamladı:

"Eski yönetimimiz bu konuda çok hassastı. Mehmet Büyükekşi başkanlığındaki yeni yönetim de aynı hassasiyetle yoluna devam ediyor. Göreve geleli çok olmamasına rağmen, tüm ekibin son maaşları ve galibiyet primleri zamanında ödendi. Yani şu an itibarıyla futbolcuların alacağı yok. Biz yönetim olarak üzerimize düşeni yapıyoruz. Sağ olsunlar teknik heyet ve futbolcularımız da üzerine düşeni sahada yapıp kentimizi iyi şekilde temsil ediyor." 

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Yusuf Ziya Demsoy: Gittiğimiz yol doğru ve temkinli. Emin adımlarla...

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