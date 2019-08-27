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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Fanatik
27.08.2019 - 01:46, Son Güncelleme:

Yusuf Yazıcı'ya Trump rötarı

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Fransa'nın güneybatısında yer alan sahil kasabası Biarritz'te düzenlenen G7 zirvesi adına alınan yoğun güvenlik önlemleri, milli futbolcularımız Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille'in, St. Etienne ile oynayacağı maçın ve iki Fransa Ligue 1 maçının da ertelenmesine neden oldu.

Fransa'nın güneybatısında yer alan Biarritz kasabasında düzenlenen, G7 Zirvesi'ne yönelik yoğun önlemler futbola da etki etti.

G7 Zirvesi kapsamında Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Birleşik Krallık, Almanya, İtalya, Japonya ve Fransa'nın liderleri yoğun bir gündemle karşı karşıya kalırlarken emniyet güçleri de zirveye yönelik protestolara karşı önlemler alma çabasındalar.

Biarritz, İspanya sınırına sadece 35 kilometre uzaklıkta bir kasaba ve zirveye yönelik protesto gösterileri Fransa - İspanya sınırında meydana gelmişti.

Fransa'da hükümet politikalarına karşı geniş katılımlı eylemler düzenleyen Sarı Yelekliler'in de çok sayıda noktada gösteri düzenleyeceğini duyurması sonrası 13 bin polis memuru, bölgeye gönderildi.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'u geçtiğimiz kasım ayında ciddi bir sınava sürükleyen Sarı Yelekliler'e yönelik önlemler sonucunda 13 bin güvenlik gücünün bölgeye gönderilmesi Fransa Ligue 1'de de bazı karşılaşmaların ertelenmesine neden oldu.

Milli oyuncularımız Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın formasını giydiği Lille'in St. Etienne ile oynayacağı karşılaşma ve Montpelllier - Lyon ile Marsilya - Nice mücadeleleri hafta arasına ertelendi. Lille - St. Etienne maçı 28 Ağustos Çarşamba günü oynanacak.

ABD Başkanı Donald Trump ve ailesinin de katıldığı zirveye ise toplu verilen aile pozu damga vurdu.

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