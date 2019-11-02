Yusuf Yazıcı'nın asisti Lille'e yetmedi
Milli futbolcularımız Yusuf Yazıcı ve Zeli Çelik'in 90 dakika forma giydiği maçta Lille deplasmanda Marsilya'ya 2-1 mağlup oldu.
Fransa Ligue 1'in 12. haftasında Vélodrome'da oynanan maçta Marsilya'ya 47. dakikada Sanson ve 79. dakikada Gabriel'in kendi kalesine attığı gollerle maçtan galip ayrıldı.
Lille'in tek golü ise 83. dakikada Yusuf Yazıcı'nın asistinde Soumaoro'dan geldi. Yusuf böylece son 4 maçtaki 4. asistine imza atmış oldu.
Bu sonuçla Lille 18 puanda kaldı. Marsilya ise puanını 19'a yükseltti.
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