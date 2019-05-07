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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
07.05.2019 - 11:18, Son Güncelleme:

Yusuf Yazıcı'dan transfer açıklaması! Sezon sonunda...

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Yusuf Yazıcı'dan transfer açıklaması! Sezon sonunda...

Trabzonspor'un başarılı oyuncusu Yusuf Yazıcı, hakkında çıkan transfer dedikodularıyla ilgili konuştu. Transfere odaklanmadığını ifade eden genç oyuncu, "Transfer görüşmeleri sezon bitince yapılabilir. Ben maçlara odaklanmış durumdayım" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında sahasında İstikbal Mobilya Kayserispor'u 4-2 mağlup eden Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı, attığı golü annesine armağan etti.

Maça güzel başladıklarını belirten yıldız oyuncu, "Maça baskılı başladık. Golleri de bulduk ama çok basit hatalardan goller yedik. Sonunda kazanmasını bildik. Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Attığım golü ise beni bugünlere getiren anneme armağan ediyorum" dedi.

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"Maçlara odaklandım"
Yusuf Yazıcı, Lille ve Manchester United temsilcilerinin kendisini izlemeleriyle alakalı olarak ise, "Lig daha bitmedi. Transfer görüşmeleri sezon bitince yapılıyor ama ben sadece hafta sonu oynayacağımız Atiker Konyaspor maçına odaklanmış durumdayım. Diğer konular benim dışımda yaşanan gelişmeler" ifadelerini kullandı.

Trabzonspor'un genç futbolcusu Yusuf Yazıcı bordo mavi renklere boyattığı araba ile Trabzon turu attı ve vatandaşları gidecekleri yere kadar götürdü. 22 yaşındaki oyuncu yolculuk sırasında vatandaşlarla keyifli sohbetler gerçekleştirdi ve gelecek hedeflerini anlattı.

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Yusuf Yazıcıdan transfer açıklaması Sezon sonunda...

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