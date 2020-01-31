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Futbol
AA
Haber Giriş: 31.01.2020 - 19:35,Son Güncelleme:/

Yusuf Yazıcı'dan Trabzonspor'a ziyaret!

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Yusuf Yazıcı'dan Trabzonspor'a ziyaret!

Trabzonspor, Süper Lig'in 20. haftasında yarın sahasında Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına kapalı yapılan antrenmanda, taktiksel çalışmaların gerçekleştirildiği belirtildi.
Antrenmanın bir bölümünü kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu ile Fransa Birinci Futbol Ligi takımlarından Lille'de kariyerini sürdüren ve sakatlığı nedeniyle memleketi Trabzon'da bulunan Yusuf Yazıcı'nın da izlediği kaydedildi.

Ağaoğlu ve oyuncular, antrenman sonrası eski takım arkadaşları Yusuf Yazıcı'nın doğum gününü kutladı.

Bordo-mavili takım, idmanın ardından kampa girdi.

Trabzonspor, yarın saat 20.00'de Medical Park Stadı'nda Fenerbahçe ile karşılaşacak.

Yusuf Yazıcıdan Trabzonspora ziyaret

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