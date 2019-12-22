Yusuf Yazıcı'dan Trabzonspor'a 6.5 milyon TL'lik doping!

Trabzonspor, sezon başında Fransa'nın Lille Kulübü'ne 16.5 milyon euro bonservis bedeliyle gönderdiği Yusuf Yazıcı'dan 1 milyon euro (6.5 milyon TL) daha kazandı.

Taraflar arasında yapılan anlaşamaya göre; milli futbolcunun 25 resmi maçta forma giymesi halinde Fransız ekibi, bordo mavili kulübe 1 milyon euro daha ödeme yapmakla yükümlü.

Bu hafta oynanan Monaco maçında yedek kulübesinde başlayan Yusuf Yazıcı, 39. dakikada oyuna girdi ve Trabzonspor'a da 1 milyon euro (6.5 milyon TL) kazandırmış oldu.





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