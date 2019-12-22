MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriYusuf Yazıcı'dan Trabzonspor'a 6.5 milyon TL'lik doping!
GeriFutbol Yusuf Yazıcı'dan Trabzonspor'a 6.5 milyon TL'lik doping!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
22.12.2019 - 11:27, Son Güncelleme:

Yusuf Yazıcı'dan Trabzonspor'a 6.5 milyon TL'lik doping!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille forması giyen Yusuf Yazıcı, Monaco maçında 39. dakikada oyuna girdi ve Trabzonspor'a 6.5 milyon TL kazandırdı.

Trabzonspor, sezon başında Fransa'nın Lille Kulübü'ne 16.5 milyon euro bonservis bedeliyle gönderdiği Yusuf Yazıcı'dan 1 milyon euro (6.5 milyon TL) daha kazandı.

Taraflar arasında yapılan anlaşamaya göre; milli futbolcunun 25 resmi maçta forma giymesi halinde Fransız ekibi, bordo mavili kulübe 1 milyon euro daha ödeme yapmakla yükümlü.

Bu hafta oynanan Monaco maçında yedek kulübesinde başlayan Yusuf Yazıcı, 39. dakikada oyuna girdi ve Trabzonspor'a da 1 milyon euro (6.5 milyon TL) kazandırmış oldu.

Monaco, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çeliki 5 golle üzdü
Monaco, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'i 5 golle üzdü!

Yusuf Yazıcıdan Trabzonspora 6.5 milyon TLlik doping

Yusuf Yazıcıdan Trabzonspora 6.5 milyon TLlik doping

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle