Yusuf Yazıcı'dan Trabzonspor'a 6.5 milyon TL'lik doping!
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille forması giyen Yusuf Yazıcı, Monaco maçında 39. dakikada oyuna girdi ve Trabzonspor'a 6.5 milyon TL kazandırdı.
Trabzonspor, sezon başında Fransa'nın Lille Kulübü'ne 16.5 milyon euro bonservis bedeliyle gönderdiği Yusuf Yazıcı'dan 1 milyon euro (6.5 milyon TL) daha kazandı.
Taraflar arasında yapılan anlaşamaya göre; milli futbolcunun 25 resmi maçta forma giymesi halinde Fransız ekibi, bordo mavili kulübe 1 milyon euro daha ödeme yapmakla yükümlü.
Bu hafta oynanan Monaco maçında yedek kulübesinde başlayan Yusuf Yazıcı, 39. dakikada oyuna girdi ve Trabzonspor'a da 1 milyon euro (6.5 milyon TL) kazandırmış oldu.
Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle