Yusuf Yazıcı’dan Trabzonspor’a 1 milyon Euro!
Trabzonspor’da 16.5 milyon Euro’ya Lille’e transfer olan Yusuf Yazıcı, 1 maçta daha Fransız ekibinin formasını giymesi durumunda eski takımına 1 milyon Euro kazandıracak.
Trabzonspor’un sezon başında 16.5 milyon Euro karşılığında Lille’e sattığı Yusuf Yazıcı, 1 maç daha oynarsa Trabzonspor’a 1 milyon Euro bonus kazandıracak.
Taraflar arasında yapılan sözleşmeye göre Yusuf, 25 resmi maçta forma giymesi halinde Fransız ekibi ekstradan 1 milyon Euro (6.5 milyon TL) ödeyecekti.
Milli yıldız şu ana kadar Lille formasıyla 24 karşılaşmada görev yaptı. 22 yaşındaki yıldız bu maçlarda 1 gol, 4 asistlik performans gösterdi.
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