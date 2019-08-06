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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
06.08.2019 - 14:41, Son Güncelleme:

Yusuf Yazıcı’dan teşekkür mesajı! "Şehrimin dar sokaklarında..."

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Trabzonspordan Fransa Ligue 1 ekibi Lille’e transfer olan Yusuf Yazıcı, sosyal medya hesabından teşekkür mesajı yayımladı.

Kariyerinde yeni bir yolculuğa çıktığını ifade eden 22 yaşındaki milli oyuncu, "Yaşadığım her anın değerini bildiğim ve formasını giydiğim için her an şükrettiğim Trabzonspor’a, bugüne kadar her zorlukta yanımda olan babam, annem, ağabeyim, kardeşim, dostlarım ve yakınlarım başta olmak üzere, başkanımıza, yönetim kurulumuza, hocalarıma, taraftarımıza, takım arkadaşlarıma, kulüp emekçilerimize sonsuz teşekkürlerimi sunarım" dedi.

Yusuf Yazıcı, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Şehrimin dar sokaklarında oynadığım mahalle maçlarıyla başlayan, Avni Aker’e attığım adımla büyüyen, Ay Yıldızlı formaya uzanan bu öyküde yeni bir sayfa açılıyor. Şimdi Fransa’dayım yeni bir yola çıkıyorum. Benimle ilgili düşüncelerini paylaşan herkese çok teşekkür ederim. Bu paylaşımların ne demek olduğunu çok iyi biliyorum. Çünkü 8 yaşında kapısından girdiğim bu kulübün neyi ifade ettiğini, küçücük bir çocuğun o forma için ne hayaller kurduğunu biliyorum. Evimde, köyümde, mahallemde her anımda, her sohbetimde yeri olan Trabzonspor’un, taraftarları için, bizim için ne anlama geldiğini biliyorum. Erdoğdu’daki evimizden Trabzon’a doğru baktığımda hep Avni Aker stadyumunda oynamayı, Trabzonspor forması giymeyi hayal ederdim ve hayallerime kavuştum. Şimdi tribünlerinde sevindiğim, altyapısında yetiştiğim, kaptanlık bandını taktığım kulübümün, Trabzonspor forması hayali kuran küçük kardeşlerimizin bana yeni bir görev verdiğini düşünüyorum.

Kulübümü, şehrimi Avrupa’da temsil etmek, benden sonra gelecek kardeşlerime Trabzon’da doğmuş, yetişmiş birinin Avrupa’da mücadele edebileceğini göstermek, Boztepe’de, Erdoğdu’da, Faroz’da, Çaykara’da, Yavuz Selim stadında ya da başka bir sahada top oynayan Trabzonlu çocuklara yapabileceklerine inanmaları için örnek olmak istiyorum.

Yaşadığım her anın değerini bildiğim ve formasını giydiğim için her an şükrettiğim Trabzonspor’a, bugüne kadar her zorlukta yanımda olan babam, annem, ağabeyim, kardeşim, dostlarım ve yakınlarım başta olmak üzere, başkanımıza, yönetim kurulumuza, hocalarıma, taraftarımıza, takım arkadaşlarıma, kulüp emekçilerimize sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Bu yeni serüvende hepinizin yanımda olacağını ve gücümün desteğiniz olacağını biliyorum."

Son dakika: Lille Yusuf Yazıcı transferini resmen açıkladı
Son dakika: Lille Yusuf Yazıcı transferini resmen açıkladı

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Yusuf Yazıcı’dan teşekkür mesajı Şehrimin dar sokaklarında...

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