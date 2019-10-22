Yusuf Yazıcı'dan muhteşem gol!
Yusuf Yazıcı, resmi maçlarda henüz golle tanışmasa da olumlu sinyalleri antrenmanda veriyor. Milli futbolcu, idmanda çok şık bir gole imza attı.
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'de forma giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı, antrenmanda sol ayağıyla şık bir gole imza attı.
Lille o anları sosyal medyadan paylaştı. Yusuf'un golü çok sayıda beğeni ve paylaşım aldı.
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