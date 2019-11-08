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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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08.11.2019 - 15:43, Son Güncelleme:

Yusuf Yazıcı'dan itiraf! 'O golü atabilseydim...'

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Yusuf Yazıcı'dan itiraf! 'O golü atabilseydim...'

Fransa Lille takımında forma giyen Milli futbolcu Yusuf Yazıcı, Metz ile oynayacakları maç öncesinde basın toplantısında konuştu...

Spor Arena Dış Haber | Yusuf Yazıcı, takımı Lille'in Metz ile oynayacağı maç öncesinde şu sözleri kullandı;

''Şampiyonlar Ligi’nde mücadele etmek benim çocukluk hayalimdi. Valencia'ya karşı gol atabilirdim ama olmadı. Bunu yapabilseydim benim için her şey değişebilirdi. Kaybettiğimiz için üzgünüm.''

''TARAFTARA ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM''

''Fransızca öğrenmeye başladım. Sezon öncesi kampını kaçırdığım için geri planda kaldım ancak şimdi daha iyi durumdayım. Zaman geçtikte daha fazla uyum sağlıyorum. Taraftarlara destekleri adına teşekkür ediyorum ve onlara borçlu olduğumu hissediyorum.''

''BURADA HER TAKIMIN BİR TAKTİĞİ VAR''

''Fransa Ligi, taktiğe dayalı bir lig. Her takımın kendine has bir sistemi var. Ben de teknik direktörümüzün bana verdiği talimatlara uymaya çalışıyorum. Çok iyi bir takım stratejimizin olduğunu düşünüyorum.''

''ZEKİ BENİM İÇİN BİR ŞANS''

''Zeki Çelik bana sürekli yardımcı oluyor. Onun bu kulüpte olması benim için bir şans. Çünkü o, bir buçuk yıldır burada ve tecrübelerini bana aktarıyor.''

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