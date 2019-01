Yusuf Yazıcı'dan flaş açıklama! 'Eğer şartlar oluşursa...'

Onazi’nin sakatlığı ile alakalı soruya cevap veren Yusuf Yazıcı, "Onazi’nin sakatlığından sonra orta saha görevinde oynamaya başladım. Hocam nerede görev veriyorsa en iyi şekilde yapmaya çalışıyorum. Eksikliği kapatmaya çalışıyorum. Takımıma en iyi şekilde faydalı olmaya çalışıyorum" diye konuştu.



"Avrupa’ya transfer olursam önce taraftardan helallik alırım"

Takıma katılan genç futbolcular hakkında konuşan Yazıcı, "Genç arkadaşlarımızın adına hem Trabzonspor yönetimine hem de Ünal hocaya teşekkür etmek istiyorum. 19 genç arkadaş kampınızdaydı. Onlar adına çok mutluyum. Ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorlar. İnanıyorum ki Trabzonspor’a uzun yıllar hizmet edecekler. Buradan eğer Avrupa’ya transfer olmak istersem önce bütün taraftarın helalliğini alıp formanın hakkını vermiş olarak ayrılmak istiyorum. Benimde hayalim Avrupa’da futbol oynamak. Olması da gerekiyor. Şartlar oluşursa Trabzon şehrini Avrupa’da temsil etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.



"Futbol sadece fiziksel değil"

Futbola herkesin sadece fiziksel olarak baktığını anlatan Yusuf Yazıcı, "Ama işin içinde fiziksel değil psikolojik olarak daha fazla olduğunu görüyoruz. Baskıyı kaldırmak zorundasın. Güçlüysen kaldırabiliyorsun. Ben de psikolojik olarak destek alıyorum. Hayallerim hedeflerim var. Bu doğrultuda kendimi geliştiririm. En iyi seviyeye çıkmak istiyorum" şeklinde konuştu.



"Buradan ayrılırsam en iyi kulüplerde oynamak istiyorum"

Trabzonspor’dan ayrılırsa en iyi kulüplerde oynamak istediğini söyleyen Yazıcı, "Hedeflerim bu doğrultuda. Tek düşündüğüm konu şu an Trabzonspor’un başarısı. İkinci yarıda çok daha iyi yerlere nasıl getiririz onu düşünüyorum. Avrupa’da oynayacağım takımların çok iyi olacağına inanıyorum" diye belirtti.

"Trabzonspor bir kulüpten daha fazlası"

Trabzonspor kulübü bir kulüpten daha fazlası diye konuşan Yazıcı, "Mahallede, sokakta ve otobüste dolmuşta bütün insanlar Trabzonspor’u yaşar. Böyle bir kulüpte kaptanlık yapmak gurur verici bir durum. Bu sorumluluğu bana veren herkese teşekkür etmek istiyorum. Bundan sonra daha ağırbaşlı bir Yusuf Yazıcı göreceksiniz. İnanıyorum ki en güzel şekilde yapmaya çalışacağım. Futbolcu her anlamda kendini geliştirmesi gerekiyor. Futbol dışında da beslemesi gereken konular oluyor. Aynı zamanda beden eğitimi spor fakültesinde okuyorum. Orada da kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Sınavlarım olduğu için ödev yapıyordum o ara. Futbolculara karşı bir algı var. Sadece futbolla kendini geliştiriyorlar diye. Benim düşüncem, benim fikrim genç arkadalar için rol modeliz. En iyi şekilde örnek olmamız gerekiyor. Bilgi güçtür. Kendimize sınır koymamamız gerekiyor. Bende kendimi geliştirmeye çalışıyorum” açıklamasını yaptı.



"Olcay abiyi çok seviyorum"

Yönetimin verdiği kararlara saygı duymaları gerektiğini dile getiren Yusuf Yazıcı, "Olcay abi geldiğinden beri bana ve genç arkadaşlara örnek oldu. Ben de bazı konuları ondan öğrendim. İnşallah hakkında hayırlısı olur. Ben onu çok seviyorum. İnşallah her şey gönlünce olur" şeklinde konuştu.



"Fenerbahçe galibiyetini unutamıyorum"

Unutamadığı maç ve gol sorusuna cevaplayan Yusuf Yazıcı şu ifadelere yer verdi:

"Benim en beğendiğim gol Rodallega’nın Kasımpaşa’ya attığı gol. Unutamadığım galibiyetse Fenerbahçe galibiyeti."



Joao Pereira: "Antrenmanlarda ikinci ailemle beraberim"

Basın toplantısında soruları cevaplayan Joao Pereira ise sevdiği işi yaptığını belirterek, "Bu işten zevk almaya çalışıyorum. Antrenmanlarda hep ikinci ailemle beraberim. Bunlar benim takım arkadaşlarım. Ailemizden daha fazla vakti onlarla geçiriyoruz. Sahaya çıktığımızda da ikinci ailemi savunmaya çalışıyorum. Futbola başladığımdan beri karakterim böyleydi. Kaybetmekten nefret ediyorum. Aileme yardımcı olabilmek adına elimden gelen her şeyi yapmak istediğimden daha hırslı gözüküyorum" değerlendirmesini yaptı.



"Devre araları genç futbolcular için fırsattır"

Her zaman devre arası kampları genç oyuncular için fırsat olmuştur diyen Pereira, "Onlara verilen şansları iyi çalışıp yapılması gerekenleri yapıp takıma katıldılar. Geleceklerinin iyi yerlerde olduğundan eminiz. Burada oynayan takım arkadaşları güzel örnek. Aynı yoldan geçecekler. Her zaman çalışmalı ve ellerinden gelenin en iyisini yapmalılar. Hayalleri olmalı. Bu yolda hepsinin iyi gideceğinden eminim. Bunların farkındayız. Umarım şansta yanlarında olur" diye belirtti.



"Trabzon’a geldiğimde insanlar bana yardımcı oldu"

Trabzon şehri hakkında sorulan soruya cevap veren Joao Pereira, "Trabzon’a geldiğimde insanlar bana yardımcı oldu. Her şeyde yardım etmeye çalıştılar. Nereye giderseniz insanlar sürekli yanınızda yardım etmeye çalışıyor. Dolayısıyla bu şehre alışmam çok uzun zaman almadı. İşler benim için iyi gitti. Trabzon futbolla yaşayan bir şehir. Geçen sene basketbol maçlarına gitmiştim orada da taraftarı gördüm. Kazandığımız zaman insanların yüzündeki mutluluğu görmek paha biçilemez. Her maçı kendi içimizde değerlendirip kazanarak onlara mutluluk vermeyi hedefliyoruz" şeklinde konuştu.



"Kadromuzu yeterli görüyorum"

Kadrolarını yeterli gördüğünü anlatan Pereira, "Tecrübeli genç ve çok yetenekli oyuncularımız var. Kadromuz şampiyon olabilmek için yeterli. Bizim veya başka takımın şampiyon olması için kolay olmayacak. 29 puandayız ama 4 takımla bunu paylaşıyoruz. Küçük hatalarda sıralamada aşağıya düşebiliriz. Adım adım gitmeliyiz. Mutlu bir son istiyoruz hepimiz. Maç maç bakmamız gerekiyor. Bu şehir geçmişte kazandığı kupalarla birlikte herkesi mutlu etmiş bir şehir. Dolayısıyla insanların beklentileri olması çok doğal. Onların bu işin kolay olmadığını bilmesi gerek. Şampiyon olmak istiyoruz. Bunun kolay olmayacağının bilincindeyiz. Benim anlayışıma göre başarılar 1 gün içinde kazanılmaz. Bu süreçte ne kadar çalışırsanız o kadar başarılı olma ihtimaliniz artar" ifadelerini kullandı.



"Genç futbolcular sıkı çalışmalı"

Genç futbolcuların önerisinin sıkı çalışmak olduğunu anlatan Pereira, "Hocalarımız onların iyi geçirdikleri maçları gördükleri için buraya davet etti. Şunu da bilmeliler ki onları geleceğe taşınan bugün. Bunu ilk önce hiç unutmadan her sabah kafalarına sokmaları. Unutmamaları gereken bir şey genç oyunculardan aynı yollardan geçtiğim için bende biliyorum. Bu fırsatlar çok nadir gelir. Bu fırsatı değerlendirirken mutlaka en iyi şekilde çalışmalarla beslemeleri gerektiğini unutmamalılar. Bu arkadaşlar için en önemli örnek karşılarında duruyor. Onlara sorup öğrenebilecekleri fırsat var. Onların geleceği adına çok büyük bir yatırım yapmış olurlar” ifadelerini kullandı.



"Trabzonspor’da kaptanlık yapmak büyük sorumluluk"

Trabzonspor gibi bir kulüpte kaptanlık yapıyor olmanın büyük bir sorumluluk içinde olduğunu söyleyen Portekizli futbolcu, "Bunun gerekliliğini yerine getirmeye çalışıyorum. Bu durum beni değiştirmedi olduğum kişiyim. Pazubandı takmanının çok önemli olmadığını düşünüyorum. Köpeğim biraz büyük gezdirmeye çalışıyorum. İnsanlar benimle karşılaştığında çok dışarda olduğumu sanıyorlar. Ama genelde evdeyim. Büyük köpeğimle vakit geçiriyorum" dedi.



"Bu sevgi performans ile alakalı"

Hem İngiltere’de hem İspanya’da Avrupa’nın bir çok ülkesinde bir çok oyuncularımız ülkemizin dışında Avrupa’da oynayıp bu başarıları kazanmaya devam ediyorlar. Bu sevginin performans ile alakalı olduğunu düşünüyorum. Quaresma’nın ikinci gelişi, taraftarların ne kadar çok sevdiğini performansını gördük. Pepe takımdan ayrılsa da taraftarın ne kadar çok sevdiğini gördük. İnsanlar tabi ki olduğunuz kişiden dolayı sizi sevebilir. Bizim işimiz futbol oynamak. Bu performansı gösterdiğiniz sürece insanların sizi sevmesi çok normal” diye konuştu.



“İnsanlar mutlu olduğu anları değerlendirmeli”

Kendisiyle alakalı nasıl bir insan olduğu sorusuna Portekizli futbolcu şöyle cevap verdi; Her şeyden önce eğlenmeyi seven ve yaptığı işi seven biriyim. Saha içinde oynadığımız bütün maçlarda elimden gelen her şeyi yaptığım için biraz sinirli birini gördüğünüzü düşünebilirsiniz. Saha dışında elimden gelen her şeyi yapmaya çalışan biriyim. Dünyada açlık savaş varken insanların mutlu olduğu anı en iyi şekilde değerlendirmeliler. Dolayısıyla bu hayatı mutlu yaşamaya çalışan biriyim. Sosyal medya sayesinde saha içinde göremedikleri hayatın başka bir yönü olduklarını görüyorlar. Sosyal medya sayesinde insanlar bu kadar kavgacı olmadığımızı, mutlu insanlar olduğumuzu görebiliyorlar” şeklinde belirtti.

