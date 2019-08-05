Yusuf Yazıcı'dan çifte rekor

17,5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında imza atmak üzere olan Yusuf, Trabzon’un en yüksek gelir elde ettiği oyuncu olacak. Genç yıldız ayrıca Lille’in de en pahalı transferi.

Trabzonspor’un 17,5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Fransız ekibi Lille’e satmak üzere olduğu Yusuf Yazıcı, transferin gerçekleşmesi halinde iki rekoru birden kıracak...

Yüksek bedellerle oyuncu almaktan ziyade oyuncu satışlarıyla bilinen Lille Kulübü, Yusuf’u 17,5 milyon Euro’ya alırsa, tarihinin en pahalı transferini gerçekleştirmiş olacak. Fransız ekibinin bugüne kadarki en pahalı transferi, 2017-2018 sezonunda Brezilya’nın Santos takımından alınan Brezilyalı ön libero Thiago Maia... Lille, 22 yaşındaki oyuncu için Santos’a 14 milyon Euro bonservis bedeli ödemişti.

Gökdeniz Karadeniz ve Fatih Tekke’yi de geçecek

LILLE cephesinde bir transfer rekoru olarak tarihe geçecek olan Yusuf Yazıcı, Trabzonspor’da açık ara bir ilke imza atacak. Genç yıldız, 17,5 milyon Euro’luk bonservis bedeliyle bordo mavililerin sattığı en pahalı isim olacak. Bordo mavili kulübün bugüne dek en yüksek satış geliri elde ettiği futbolcu, 2007-08 sezonunun ikinci yarısında 8,7 milyon Euro’ya Rusya’nın Rubin Kazan takımına verilen Gökdeniz Karadeniz.

Yusuf, futbolu geçen sezonun bitiminde bırakan Gökdeniz’i yaklaşık 8,3 milyon Euro gibi bir farkla geçecek. Trabzonspor, altyapısından yetiştirdiği bir başka oyuncu Fatih Tekke’yi de 2006-07 sezonunda Rus ekibi Zenit’e 7,5 milyon Euro’ya satmıştı.

Lille bu yaz 5 futbolcuyu 150 milyon Euro’ya sattı

PORTO, Benfica ve Sporting Lizbon gibi düşük rakamlara aldığı futbolcuları yüksek rakamlara Avrupa’nın büyük kulüplerine satmasıyla ünlenen Lille, bu yaz da transferden ciddi bir gelir elde etti. Milli futbolcu Zeki Çelik’in de forma giydiği Fransız kulübü, Nicolas Pepe’yi 80 milyon Euro’ya Arsenal’e verdi. Fildişi Sahilli kanat oyuncusu böylelikle tarihteki en pahalı Afrikalı futbolcu oldu.