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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Ertuğrul GÜNEŞ
05.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Yusuf Yazıcı'dan çifte rekor

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Yusuf Yazıcı'dan çifte rekor

Avrupa'ya gitme kararı alan bordo mavili futbolcu, 2 önemli unvanın sahibi olacak.

17,5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında imza atmak üzere olan Yusuf, Trabzon’un en yüksek gelir elde ettiği oyuncu olacak. Genç yıldız ayrıca Lille’in de en pahalı transferi.

Trabzonspor’un 17,5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Fransız ekibi Lille’e satmak üzere olduğu Yusuf Yazıcı, transferin gerçekleşmesi halinde iki rekoru birden kıracak...

Yüksek bedellerle oyuncu almaktan ziyade oyuncu satışlarıyla bilinen Lille Kulübü, Yusuf’u 17,5 milyon Euro’ya alırsa, tarihinin en pahalı transferini gerçekleştirmiş olacak. Fransız ekibinin bugüne kadarki en pahalı transferi, 2017-2018 sezonunda Brezilya’nın Santos takımından alınan Brezilyalı ön libero Thiago Maia... Lille, 22 yaşındaki oyuncu için Santos’a 14 milyon Euro bonservis bedeli ödemişti.

Gökdeniz Karadeniz ve Fatih Tekke’yi de geçecek

LILLE cephesinde bir transfer rekoru olarak tarihe geçecek olan Yusuf Yazıcı, Trabzonspor’da açık ara bir ilke imza atacak. Genç yıldız, 17,5 milyon Euro’luk bonservis bedeliyle bordo mavililerin sattığı en pahalı isim olacak. Bordo mavili kulübün bugüne dek en yüksek satış geliri elde ettiği futbolcu, 2007-08 sezonunun ikinci yarısında 8,7 milyon Euro’ya Rusya’nın Rubin Kazan takımına verilen Gökdeniz Karadeniz.

Yusuf, futbolu geçen sezonun bitiminde bırakan Gökdeniz’i yaklaşık 8,3 milyon Euro gibi bir farkla geçecek. Trabzonspor, altyapısından yetiştirdiği bir başka oyuncu Fatih Tekke’yi de 2006-07 sezonunda Rus ekibi Zenit’e 7,5 milyon Euro’ya satmıştı.

Lille bu yaz 5 futbolcuyu 150 milyon Euro’ya sattı

PORTO, Benfica ve Sporting Lizbon gibi düşük rakamlara aldığı futbolcuları yüksek rakamlara Avrupa’nın büyük kulüplerine satmasıyla ünlenen Lille, bu yaz da transferden ciddi bir gelir elde etti. Milli futbolcu Zeki Çelik’in de forma giydiği Fransız kulübü, Nicolas Pepe’yi 80 milyon Euro’ya Arsenal’e verdi. Fildişi Sahilli kanat oyuncusu böylelikle tarihteki en pahalı Afrikalı futbolcu oldu.

Yusuf Yazıcıdan çifte rekor

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