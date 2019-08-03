Yusuf Yazıcı'da işlem tamam! 19 milyon euro...
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'in, Yusuf Yazıcı'nın transferi konusunda Trabzonspor ile 19 milyon euroya anlaşmaya vardığı iddia edildi.
Foot Mercato'nun haberine göre; bordo mavililer ile Fransız kulübü, Yusuf Yazıcı'nın transferinde 19 milyon euroya anlaşma sağladı.
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, son yaptığı açıklamada, Lille Kulübünün Yusuf için 15 milyon euro teklif ettiğini belirtmişti.
Milli futbolcu, bu sezon bordo mavili formayla çıktığı 34 maçta 4 gol atıp 3 de asist yaptı.
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