Yusuf Yazıcı'da flaş gelişme! Trabzonspor... | Son dakika transfer haberleri...
Milli futbolcu Yusuf Yazıcı için formasını giydiği kulübün başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan önemli açıklamalar geldi.
Trabzonspor’da gösterdiği performans ile transfer sezonunun şimdiden en çok konuşulan ismi olan Yusuf Yazıcı için Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu’ndan net bir açıklama geldi.
Ağaoğlu, Yusuf Yazıcı için Lille’in 12 milyon Euro teklif yaptığını ifade etti. Ağaoğlu, bu teklifi reddettiklerini söyledi. Bu kez yine Ligue 1’den Lyon, Yusuf’un peşine düştü. Önümüzdeki günlerde Yusuf’un geleceği netleşecek.
Yusuf Yazıcı yükselmeye devam ediyor...
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