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Yusuf Yazıcı, UEFA'nın listesinde

UEFA'nın 'Gelecek vadeden en yetenekli 50 oyuncu' listesinde Trabzonspor'da forma giyen milli oyuncu Yusuf Yazıcı da yer aldı.

Hürriyet Haber
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UEFA'nın resmi internet sitesinde yer alan listede, 2018'de adından söz ettirmesi beklenen en yetenekli 50 oyuncu belirlendi.

Listede yer alan tek Türk futbolcu, Trabzonspor'da son dönemde gösterdiği performansla futbol otoritelerinin beğenisini toplayan 20 yaşındaki Yusuf Yazıcı oldu.
Haberde Yusuf Yazıcı hakkında, "Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, orta sahada oynayan Yusuf Yazıcı'nın potansiyelini ve kendine duyduğu güveni artırdı. Yusuf Yazıcı, bu sezon bordo-mavili ekibin oynadığı 17 lig maçının tamamında forma şansı buldu" denildi.

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