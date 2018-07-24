Yusuf Yazıcı uçuşa geçti
Fırtına'nın en önemli oyuncularından olan Yusuf Yazıcı, Slovenya kampında takımının ön plana çıkan isimlerinin başında geldi. 21 yaşındaki futbolcu, sergilediği performans ile teknik direktör Ünal Karaman’ın vazgeçilmezlerinden olmayı başardı.
Trabzonspor’un 24 günlük yurt dışı hazırlıkları kapsamında Slovenya’da takımının en çalışkan isimlerinden biri olan 21 yaşındaki oyuncu, kendini tam anlamıyla kanıtlamayı başardı.
Milli futbolcu, gösterdiği performans ile teknik heyetin gözüne girmeyi başarırken, yeni sezonda teknik direktör Ünal Karaman’ın vazgeçilmez isimlerinden biri olacak.
HIRSIYLA DİKKAT ÇEKİYOR
İdmanlardaki hırslı görüntüsü ile dikkat çeken Yusuf, dünkü idman sonrasında penaltı çalışması için sahada kaldı. Furkan Taş’ın koruduğu kaleye penaltı atışı yapan 21 yaşındaki oyuncu, ayağı kayıp düşerken, penaltı atışını da kaçırdı. Bunun üzerine Ünal Karaman’dan uyarı alan Yazıcı, penaltı çalışmalarına devam etti. (Fanatik)
Günün en popüler bahislerini incelemek için buraya tıklayın!
Yorumları Göster
Yorumları Gizle