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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Futbol
25.03.2018 - 19:36, Son Güncelleme:

Yusuf Yazıcı: Türk futbolcuların değersizleştirilmesini istemiyorum

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Yusuf Yazıcı: Türk futbolcuların değersizleştirilmesini istemiyorum

A Milli Futbol Takımı'nda forma giyen Trabzonspor'un genç yıldızı Yusuf Yazıcı, "Yabancı futbolcular Türkiye'ye gelerek Türkiye'deki futbolun kalitesini artırıyor. Sadece Türk oyuncuların değersizleştirilmesini istemiyorum" dedi.

Antalya'da Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde kamp yapan A Milli Futbol Takımı, salı günü deplasmanda oynayacağı Karadağ maçının hazırlıklarına devam etti. Antrenman öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yusuf Yazıcı, milli takımdaki futbolcuların yeni bir jenerasyon olma yolunda ilerlediğini söyledi. Takımda bireysel olarak çok yetenekli oyuncular olduğuna dikkati çeken Yusuf, "Deneyimli, tecrübeli ağabeylerimiz de var. Onların tecrübelerinden faydalanıp yeni bir jenerasyon olup, ülkemize, vatandaşlarımıza çok iyi futbol sergilemek istiyoruz. Bunun için çok çalışmamız gerekiyor. Milli takımla bayrağımızı en iyi yerde dalgalandırmak istiyoruz" diye konuştu.

"İRLANDA CUMHURİYETİ KARŞISINDA İSTEDİĞİMİZ FUTBOLU OYNADIK"

İrlanda Cumhuriyeti karşısında oyun hakimiyetini ele alıp, istedikleri futbolu oynadıklarını dile getiren Yusuf, "Önümüzde Karadağ maçı var. O maçı da kazanıp kampı iyi tamamlamak istiyoruz" dedi. Lucescu'nun çok deneyimli bir teknik direktör olmasından bahseden Yusuf, Rumen teknik adamdan her idmanda, maçta bir şeyler kazanmak istediklerini söyledi. Lucescu'nun kendilerine çok ilgi gösterdiğine değinen Yusuf, Rumen teknik direktörün gelişimleri için elinden gelenin en iyisini yaptığını anlattı.

Yusuf Yazıcı: Türk futbolcuların değersizleştirilmesini istemiyorum

"ŞU ANDA MİLLİ TAKIM İLE TRABZONSPOR'A ODAKLANDIM"

Gazetecilerin ilerleyen yıllardaki hedefi sorusuna Yusuf, şu anda milli takım ile Trabzonspor'a odaklandığını ve zamanın kendisine ne göstereceğini yaşayıp göreceğini dile getirdi. Türk futbolundaki yabancı sınırı tartışmaları hakkında ise Yusuf, şöyle konuştu:

"Türk futbolcuların değersizleştirilmemesini istiyorum. Yabancı futbolcular Türkiye'ye gelerek, Türkiye'deki futbolun kalitesini artırıyor, hem fikiriz. Türk futbolcuların hiç bir zaman özgüven eksikliği olmadığını ve rekabete açık olduğunu düşünüyorum. Türk futbolunda sadece Türk oyuncuların değersizleştirilmesini istemiyorum."

ENES ÜNAL TAKIMDAN AYRI ÇALIŞTI

Teknik direktör Mircea Lucescu yönetimindeki antrenmanda Milli, koşu ve pas çalışması yaptı. İlk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenmanda top kapma ve pas çalışmasının ardından Lucescu, futbolculara taktik çalışması yaptırdı. Antrenmanda kasığında ağrı olan Enes Ünal, takımdan ayrı fizyoterapist gözetiminde koştu. Antalya'daki son antrenmanı gerçekleştiren ay yıldızlılar yarın saat 10.00'da Karadağ'ın başkenti Podgorica'ya gidecek.

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