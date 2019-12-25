Yusuf Yazıcı tedavisini açıkladı! 'Kara lahana ve mısır ekmeği...'
Sağ diz ön çapraz bağındaki kopma nedeniyle sezonu kapatan milli futbolcu Yusuf Yazıcı tedavisi öncesinde Trabzon'da ailesiyle vakit geçiriyor.
Futbol hayatını Fransa'nın Lille takımında sürdüren Yusuf Yazıcı sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.
Trabzon'daki köyünde dinlenen Yusuf, babaannesi ve anneannesi ile birlikte çekilmiş iki fotoğrafını paylaşarak, "Aile hekimlerime muayene oldum. Yoğun bir kara lahana, mısır ekmeği ve kemik suyu tedavisi uygulamayı uygun gördüler. Anneannem ❤️ Babaannem" ifadelerini kullandı.
Yusuf Yazıcı'nın bu paylaşımı kısa sürede büyük beğeni aldı.
Milli futbolcunun cumartesi günü İtalya'ya giderek ameliyat olacağı açıklanmıştı.
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