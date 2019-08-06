Yusuf Yazıcı sahaya indi! Lille ile ilk idman...
Trabzonspor'dan Fransa'nın Lille takımına transfer olan Yusuf Yazıcı, buradaki ilk idmanını gerçekleştirdi.
Fransa'nın Lille takımıyla 5 yıllık sözleşme imzalayan Yusuf Yazıcı Lille ile ilk antrenmanına çıktı.
Ayağının tozuyla sahaya inen Yusuf'a Milli Takım'dan arkadaşı Zeki Çelik, sıcak bir karşılama yaptı.
Takım arkadaşlarıyla da tanışan Yusuf Yazıcı, bugün bireysel bir idman yaptı.
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