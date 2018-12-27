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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
Kaynak: DHA / Foto: İHA
27.12.2018 - 09:58, Son Güncelleme:

Yusuf Yazıcı öyle bir şey yaptı ki! Herkes onu konuştu...

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Trabzonspor'un 21 yaşındaki genç orta saha oyuncusu Yusuf Yazıcı, sokakta kendisine ait posterle sohbet eden taraftarla bir araya geldi.

Trabzon'da sokakta duvara asılı şekilde bulunan Yusuf Yazıcı'nın posteri ile sohbet ederken çekilen videosu sosyal medyada yer alan ve videoda Yusuf Yazıcı'ya, "Sen oynadığında ben rahat ediyorum. Sen oyna, ben her maça kazanırız diye iddiaya girerim." şeklinde seslenen 55 yaşındaki Metin Burma adlı taraftar, Yusuf Yazıcı ile bir araya geldi.

"YUSUF YAZICI'YI KARŞISIMDA GÖRÜNCE HEYECANLANDIM"

Bordo-mavili kulübün medya biriminin hazırladığı videoda Yusuf Yazıcı'yı çok sevdiğini ve onu gördüğünde çok heyecanlandığını belirten Metin Burma, "Yusuf Yazıcı'nın fotoğrafını görünce sanki karşımdaymış gibi çok heyecanlandım. Neredeyse fotoğrafı alıp, bir yemek yedirmek içimden geçti. Kendisini canlı görüp, onunla görüşmeyi çok isterdim." dedi.

Videonun sonunda ise Yusuf Yazıcı’nın hayranına sürpriz yaparak onunla bir araya gelişinin görüntüleri de yer aldı. Trabzon'da esnaflık yapan ve bakır ustası olan Metin Burma, Yusuf Yazıcı'yı karşısında görünce duygu dolu anlar yaşarken, genç oyuncuya sarılarak bu sürprizden dolayı teşekkür etti.

YUSUF: "SONUNDA METİN DAYI İLE TANIŞMA FIRSATI YAKALADIM"

Sonunda, videodaki Metin Burma ile tanışma fırsatı yakaladığını kaydeden Yusuf Yazıcı ise, "Videodaki hali inanın dağın sadece görünen kısmıymış. Sıcak kalbi, sözleri, esprileriyle hepimizi kendine hayran bıraktı. Büyüklerimizin sevgisi ve duasıyla inşallah Trabzonspor’umuzu zirveye taşıyacağız." ifadelerini kullandı.

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