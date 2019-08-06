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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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06.08.2019 - 09:13, Son Güncelleme:

Yusuf Yazıcı Lille formasını giydi

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Yusuf Yazıcı Lille formasını giydi

Trabzonspor'dan Fransa'nın Lille kulübüne transfer olan Yusuf Yazıcı yeni takımının formasını ilk kez giydi. Bordo-mavililerde 97 numaralı formayı giyen Yusuf'un forma numarası da belli oldu.

Türkiye'ye ve Trabzonspor'a veda ederek Fransa'ya giden Yusuf Yazıcı Lille formasını giydi. Türkiye'de yetişerek Avrupa'ya transfer olan en pahalı futbolcu olarak, yaklaşık 18 milyon Euro'luk rekor bir bonservis ücretiyle Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'e transfer olan Milli futbolcu Yusuf Yazıcı yeni takımının formasını giydi.

Trabzonspor'un altyapısından yetişen ve 7 yıl bordo mavili formayı giyen Yusuf yıllar sonra başka forma giydi.

Fransa'ya giderek sağlık kontrollerinden geçen Yusuf Yazıcı daha sonra kulüp tesislerini gezdi.

12 numaralı Lille formasını sırtına geçiren Yusuf'un fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı.

Yusuf Yazıcı Trabzonspor'da 97 numaralı formayı giyiyordu. Trabzonspor'un transferi kısa süre içerisinde KAP'a açıklaması bekleniyor.

Trabzonspor, 2 günde kasaya 164 milyon TL koydu
Trabzonspor, 2 günde kasaya 164 milyon TL koydu

1.8 MİLYON EURO KAZANACAK

Trabzonspor'dan yılda 2 milyon 500 bin TL ye (400 bin Euro) yakın bir ücret kazanan Yusuf Yazıcı yeni kulübünden 1 milyon 800 bin Euro alacak ancak bu paranın sadece 1 milyon 200 bin Euro'su (7 milyon 700 bin TL) Yusuf'un olacak.

Yusuf Yazıcı Lille formasını giydi

"TÜRKİYE'Yİ TEMSİL ETMEYE GİDİYORUM"

Taraftarlara üçlü çektirerek Trabzon'dan ayrılan milli futbolcu, "Geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Şunu unutmayın ben gidiyorsam sizlerin sayesinde transfer oluyorum. Sizler benim her şeyimsiniz. Siz kalbimin en güzel derinliklerinde olacaksınız. Ben gidiyorum ki Erdoğdulu bir arkadaşınız bir kardeşiniz olarak Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmeye gidiyorum" şeklinde açıklama yapmıştı.

Yusuf Yazıcı meşalelerle uğurlandıTrabzonsporlu Yusuf Yazıcı, Fransa'da futbol kulübü Lille ile yapacağı transfer görüşmesi için Trabzon'dan ayrıldı. Bordo-mavili kulüpten ayrılma kararını açıklayan Yazıcı'yı Trabzon Havalimanı'nda çok sayıda Trabzonspor taraftarı yolcu etti.
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