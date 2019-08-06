Yusuf Yazıcı Lille formasını giydi
Trabzonspor'dan Fransa'nın Lille kulübüne transfer olan Yusuf Yazıcı yeni takımının formasını ilk kez giydi. Bordo-mavililerde 97 numaralı formayı giyen Yusuf'un forma numarası da belli oldu.
Türkiye'ye ve Trabzonspor'a veda ederek Fransa'ya giden Yusuf Yazıcı Lille formasını giydi. Türkiye'de yetişerek Avrupa'ya transfer olan en pahalı futbolcu olarak, yaklaşık 18 milyon Euro'luk rekor bir bonservis ücretiyle Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'e transfer olan Milli futbolcu Yusuf Yazıcı yeni takımının formasını giydi.
Trabzonspor'un altyapısından yetişen ve 7 yıl bordo mavili formayı giyen Yusuf yıllar sonra başka forma giydi.
Fransa'ya giderek sağlık kontrollerinden geçen Yusuf Yazıcı daha sonra kulüp tesislerini gezdi.
12 numaralı Lille formasını sırtına geçiren Yusuf'un fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı.
Yusuf Yazıcı Trabzonspor'da 97 numaralı formayı giyiyordu. Trabzonspor'un transferi kısa süre içerisinde KAP'a açıklaması bekleniyor.
1.8 MİLYON EURO KAZANACAK
Trabzonspor'dan yılda 2 milyon 500 bin TL ye (400 bin Euro) yakın bir ücret kazanan Yusuf Yazıcı yeni kulübünden 1 milyon 800 bin Euro alacak ancak bu paranın sadece 1 milyon 200 bin Euro'su (7 milyon 700 bin TL) Yusuf'un olacak.
"TÜRKİYE'Yİ TEMSİL ETMEYE GİDİYORUM"
Taraftarlara üçlü çektirerek Trabzon'dan ayrılan milli futbolcu, "Geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Şunu unutmayın ben gidiyorsam sizlerin sayesinde transfer oluyorum. Sizler benim her şeyimsiniz. Siz kalbimin en güzel derinliklerinde olacaksınız. Ben gidiyorum ki Erdoğdulu bir arkadaşınız bir kardeşiniz olarak Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmeye gidiyorum" şeklinde açıklama yapmıştı.
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