Yusuf Yazıcı, İkone'ye Müslüm Gürses şarkısı dinletirse...
Lille forması giyen milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı, salon antrenmanında takım arkadaşı Ikone'ye Müslüm Gürses şarkısı dinletti.
Trabzonspor’dan ayrılarak Fransa Ligue 1 takımı Lille’e transfer olan milli futbolcu Yusuf Yazıcı, takım arkadaşı Fransız futbolcu Jonathan Ikone’nin Müslüm Gürses’in ‘Dargınım’ şarkısına eşlik ederek spor yaptığı görüntüleri “Bizden biri” notuyla paylaştı.
Yusuf Yazıcı’nın bu paylaşımı sosyal medyada en çok konuşulan görüntülerden biri oldu.
Yusuf Yazıcı, Ikone'ye Müslüm Gürses dinletiyor! pic.twitter.com/hmbMa9oLJb— Spor Arena (@sporarena) November 20, 2019
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