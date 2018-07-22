Yusuf Yazıcı: "Geleceği kimse bilemez, her şeyi yaşayıp göreceğiz"

Tempoyu yükseltmek için güzel antrenmanlar yaptıklarını belirten Yusuf, “İlk etapta tempomuzu yükseltmek için güzel antrenmanlar yaptık. İkinci etapta da hazırlık maçları yaptık. Kampımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Son üç günümüz. Son hazırlık maçını da güzel bir şekilde bitirip Trabzon’a dönmek istiyoruz. Yeni hocamızla beraber iyi çalışıyoruz, herkes elinden geleni yapmaya çalışıyor” ifadelerini kullandı.

Yazıcı, alt yapıdan kampa dahil edilen genç futbolcularla ilgili olarak ise, “Herkes kendini göstermeye çalışıyor. İnanılmaz derecede efor sarf ediyorlar. Bence birkaç arkadaşımızın aramızda kalacağını düşünüyorum. Gönül ister ki hepsi kalsın. Bunu tabii ki hocamız daha iyi bilir. Ancak ben birkaç tanesinin aramızda kalacağını düşünüyorum” şeklinde konuştu.



"TAKIMA ODAKLANMIŞ DURUMDAYIM"

Transfer sezonunda isminin birçok takımla anılmasına ilişkin de konuşan 21 yaşındaki futbolcu, “Her zaman söylediğim bir söz var. Ben içerisinde bulunduğum takıma odaklanmış durumdayım. Şu anda sezon başı kampındayız. Kendi seviyemin en üstüne nasıl ulaşabilirim, ona odaklanmış durumdayım. Geleceği kimse bilemez ama yaşayıp göreceğiz” açıklamasında bulundu.



"İHTİMALLER ÜZERİNDEN KONUŞMAYI PEK SEVMİYORUM"

İsminin Avrupa’nın önemli kulüpleri ile anılmasının kendisi adına gurur verici olduğunu dile getiren Yusuf Yazıcı, “Bu beni mutlu ediyor. Ancak ihtimaller üzerinde konuşmayı pek sevmiyorum ama ne olur bilemiyorum, yaşayıp göreceğiz” dedi.



"İNSAN SEVDİĞİNİ ELEŞTİRİR"

Yusuf, taraftarların yerli oyunculara daha fazla eleştiri getirmesine ilişkin ise şunları söyledi:

“Bir söz vardır; 'insan sevdiğini eleştirir' diye. Trabzon taraftarı bizi daha çok sevdiği için daha fazla eleştiriyor. Yabancı futbolcular ise deplasmana geldikleri için onlara fazla eleştiri gelmiyor.”

Bordo-mavili futbolcu, kulübün içinde bulunduğu finansal durumları kendisinin konuşmasının doğru olmayacağını aktararak, “Başkanımız var, yöneticilerimiz var, onların daha çok hakim olduğu konular. Ancak bir görüşme yapacağız illaki” diye konuştu.



"KENDİME DAHA FAZLA GÜVENİYORUM"

Her geçen sene kendine olan güveninin daha da yükseldiğini söyleyen genç futbolcu, "Tecrübe yaşanarak öğreniliyor. Ben de geçen yıla göre kendimi daha fazla emin ve daha fazla güveniyorum, çok daha iyi bir Yusuf’u bu yıl göstereceğimi düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Bir futbolcunun gelecek adına kendisini geliştirmesi gerektiğinin de altını çizen Yusuf Yazıcı, şöyle konuştu:

“Futbol yeteneği ile başarı gelmiyor. Yanında biraz da entelektüel olman gerekiyor. Ben de İngilizce öğreniyorum. Devam ediyorum da. Çünkü futbolcunun kendisini geliştirmesi gerekiyor. Aksi halde aynı yerde sayıyorsunuz. Benim hedeflerim ve amaçlarım var. Bu doğrultuda da kendimi geliştirmem gerekiyor.”

Yusuf, son olarak Trabzonspor’un her zaman hedefe oynayan bir takım olduğunu ve mevcut durumdaki eksikleri kapattıklarında yeni sezonda tekrar üst sıralar için büyük bir yarışın içinde yer alacaklarını sözlerine ekledi.

(GÖK-UA-S)