Yusuf Yazıcı: "Geleceği kimse bilemez, her şeyi yaşayıp göreceğiz"

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriYusuf Yazıcı: "Geleceği kimse bilemez, her şeyi yaşayıp göreceğiz"
GeriFutbol Yusuf Yazıcı: "Geleceği kimse bilemez, her şeyi yaşayıp göreceğiz"
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Futbol
İHA
22.07.2018 - 12:23, Son Güncelleme:

Yusuf Yazıcı: "Geleceği kimse bilemez, her şeyi yaşayıp göreceğiz"

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yusuf Yazıcı: "Geleceği kimse bilemez, her şeyi yaşayıp göreceğiz"

Trabzonspor'un genç oyuncusu Yusuf Yazıcı, bordo-mavililerin Slovenya’dak sürdürdüğü yeni sezon hazırlık kampında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Tempoyu yükseltmek için güzel antrenmanlar yaptıklarını belirten Yusuf, “İlk etapta tempomuzu yükseltmek için güzel antrenmanlar yaptık. İkinci etapta da hazırlık maçları yaptık. Kampımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Son üç günümüz. Son hazırlık maçını da güzel bir şekilde bitirip Trabzon’a dönmek istiyoruz. Yeni hocamızla beraber iyi çalışıyoruz, herkes elinden geleni yapmaya çalışıyor” ifadelerini kullandı.

Yazıcı, alt yapıdan kampa dahil edilen genç futbolcularla ilgili olarak ise, “Herkes kendini göstermeye çalışıyor. İnanılmaz derecede efor sarf ediyorlar. Bence birkaç arkadaşımızın aramızda kalacağını düşünüyorum. Gönül ister ki hepsi kalsın. Bunu tabii ki hocamız daha iyi bilir. Ancak ben birkaç tanesinin aramızda kalacağını düşünüyorum” şeklinde konuştu.

"TAKIMA ODAKLANMIŞ DURUMDAYIM"

Transfer sezonunda isminin birçok takımla anılmasına ilişkin de konuşan 21 yaşındaki futbolcu, “Her zaman söylediğim bir söz var. Ben içerisinde bulunduğum takıma odaklanmış durumdayım. Şu anda sezon başı kampındayız. Kendi seviyemin en üstüne nasıl ulaşabilirim, ona odaklanmış durumdayım. Geleceği kimse bilemez ama yaşayıp göreceğiz” açıklamasında bulundu.

"İHTİMALLER ÜZERİNDEN KONUŞMAYI PEK SEVMİYORUM"

İsminin Avrupa’nın önemli kulüpleri ile anılmasının kendisi adına gurur verici olduğunu dile getiren Yusuf Yazıcı, “Bu beni mutlu ediyor. Ancak ihtimaller üzerinde konuşmayı pek sevmiyorum ama ne olur bilemiyorum, yaşayıp göreceğiz” dedi.

"İNSAN SEVDİĞİNİ ELEŞTİRİR"

Yusuf, taraftarların yerli oyunculara daha fazla eleştiri getirmesine ilişkin ise şunları söyledi: 

“Bir söz vardır; 'insan sevdiğini eleştirir' diye. Trabzon taraftarı bizi daha çok sevdiği için daha fazla eleştiriyor. Yabancı futbolcular ise deplasmana geldikleri için onlara fazla eleştiri gelmiyor.”

Bordo-mavili futbolcu, kulübün içinde bulunduğu finansal durumları kendisinin konuşmasının doğru olmayacağını aktararak, “Başkanımız var, yöneticilerimiz var, onların daha çok hakim olduğu konular. Ancak bir görüşme yapacağız illaki” diye konuştu.

"KENDİME DAHA FAZLA GÜVENİYORUM"

Her geçen sene kendine olan güveninin daha da yükseldiğini söyleyen genç futbolcu, "Tecrübe yaşanarak öğreniliyor. Ben de geçen yıla göre kendimi daha fazla emin ve daha fazla güveniyorum, çok daha iyi bir Yusuf’u bu yıl göstereceğimi düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Bir futbolcunun gelecek adına kendisini geliştirmesi gerektiğinin de altını çizen Yusuf Yazıcı, şöyle konuştu: 

Futbol yeteneği ile başarı gelmiyor. Yanında biraz da entelektüel olman gerekiyor. Ben de İngilizce öğreniyorum. Devam ediyorum da. Çünkü futbolcunun kendisini geliştirmesi gerekiyor. Aksi halde aynı yerde sayıyorsunuz. Benim hedeflerim ve amaçlarım var. Bu doğrultuda da kendimi geliştirmem gerekiyor.”
Yusuf, son olarak Trabzonspor’un her zaman hedefe oynayan bir takım olduğunu ve mevcut durumdaki eksikleri kapattıklarında yeni sezonda tekrar üst sıralar için büyük bir yarışın içinde yer alacaklarını sözlerine ekledi.
(GÖK-UA-S)

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Yusuf Yazıcı: "Geleceği kimse bilemez, her şeyi yaşayıp göreceğiz"

Kağan Söylemezgiller,Fethiyespor'da

Fenerbahçe'de Barış Alıcı fırtınası! Tuncay Şanlı...

Fenerbahçe'de Max Meyer bombası!