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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
22.04.2019 - 13:35, Son Güncelleme:

Yusuf Yazıcı, Diyarbakırlı hayranlarına forma gönderdi

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Yusuf Yazıcı, Diyarbakırlı hayranlarına forma gönderdi

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde Atatürk İlkokulunda okuyan 2. sınıf öğrencisi 8 yaşındaki Eşiyok'un sosyal medyada Trabzonspor hayranı olduğunu, forma talep ettiğini duyan Trabzonsporlu futbolcu Yusuf Yazıcı, okula 32 forma gönderilmesini sağladı.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde Atatürk İlkokulunda okuyan 2. sınıf öğrencisi 8 yaşındaki Memati Eşiyok'un sosyal medyada Trabzonspor hayranı olduğunu, forma talep ettiğini duyan Trabzonsporlu futbolcu Yusuf Yazıcı, minik öğrencinin talebine kayıtsız kalmayarak okula 32 forma gönderdi.

Sınıf öğretmeni Baran Atli, 2. sınıf öğrencisi Memati Eşiyok'un Trabzonspor'a olan hayranlığını dile getirdiği görüntüsünü sosyal medyada paylaştı.

Yusuf Yazıcı, Diyarbakırlı hayranlarına forma gönderdi

Trabzonspor hayranı olduğunu duyan bordo-mavili futbolcu Yusuf Yazıcı, öğretmen Atli ile iletişime geçerek, telefonla görüntülü olarak Memati ve sınıftaki diğer öğrencilerle görüştü.

Memati ve diğer öğrencilerin talebine kayıtsız kalmayan Yusuf, okula forma gönderilmesini sağladı. Formalarını alan öğrenciler büyük bir sevinç yaşarken, kulübe ve futbolculara teşekkür etti.

"Çocuklar çok mutlu oldu"
Öğretmen Atli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerinin oyun döneminde oldukları için daha çok eğitimi oyunlarla birleştirip dersi daha eğlenceli hale getirdiklerini söyledi.

Çocuklarla oynadıkları bazı oyunları sosyal medya sitelerinden paylaştığını kaydeden Atli, ders dışında yaptıkları turnuvalar sayesinde öğrencisi Memati'nin Trabzonspor'a olan hayranlığını keşfettiklerini belirtti.

Memati'nin Trabzonspor'a olan hayranlığı ve forma talep ettiği görüntüyü de paylaştıklarını anlatan Atli, şöyle konuştu:

"Görüntüyü izleyen Yusuf Yazıcı bizimle irtibata geçti. İnternet aracılığıyla sınıf ortamında eğitimle birleştirdiğimiz oyunu Yusuf Yazıcı öğrencilerimize oynattı. Memati, Yusuf Yazıcı'dan sözler aldı, dileklerde bulundu. Trabzonspor camiası da onu kırmadı. Hediyelerini gönderdiler. Formalar çocukların üzerinde. Çocuklar çok mutlu oldu. Son bir dilekleri daha var. İnşallah Trabzonspor maçını Trabzon'da hep beraber seyredebiliriz."

Memati'nin Trabzonspor'a olan hayranlığının kendilerini de etkilediğini belirten Atli, onun sayesinde sınıftaki öğrencilerin de Trabzonsporlu olduğunu anlattı.

Yusuf Yazıcı, Diyarbakırlı hayranlarına forma gönderdi

"Trabzonspor'da futbolcu olmak istiyorum"
Memati Eşiyok ise Trabzonspor'a olan ilgisinin televizyonda izlediği maçlarla başladığını, takımın bütün maçlarını izlediğini söyledi.

Bordo-mavili takımın bütün futbolcularını bilen Memati, rüyasında milli futbolcu Yusuf Yazıcı'yı gördüğünü aktardı.

Yusuf Yazıcı, Diyarbakırlı hayranlarına forma gönderdi

İlk başta Trabzonsporlu futbolcunun kendisini sınıf ortamında görüntülü aradığını ve çok heyecanlandığını belirten Memati, kendisinden 7 numaralı formasını imzalı halini göndermesini istediğini, Yusuf Yazıcı'nın da bu formayı gönderdiğini kaydetti.

Yusuf Yazıcı'dan sınıfça maça gitme sözü de aldıklarını dile getiren Memati Eşiyok, "Sınıfça Trabzonspor maçına gitmek istiyoruz. Büyüyünce Trabzonspor'da futbolcu olmak istiyorum. Diyarbakırspor ile Trabzonspor arasında dostluk maçının yapılmasını istiyorum." diye konuştu.

Yusuf Yazıcı, Diyarbakırlı hayranlarına forma gönderdi

Öğrenci Zührenaz Gül de Memati'nin Trabzonspor'a olan hayranlığından dolayı sınıfça Trabzonspor taraftarı olduklarını belirtti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Aydın Ak, Memati'nin Trabzonspor ve milli futbolcu Yusuf Yazıcı'yı çok sevdiğini belirterek, forma gönderen Yusuf ve bordo-mavili kulübe teşekkür etti.

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